#<1 ... 30803081308230833084> Додано: Вів 09 гру, 2025 20:27 2587715 написав: Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы

Боже мій...

Де жа вю...

Скільки разів ми чули про такі пропозиції на цьому форумі...

Сьогодні новеньке - в тому смислі що цього разу - від мешканця Владивостока.

Хоче подивитися у вікно в Європу... На гальюни під Свердловськом чи Хабаровськом дивитися не хоче...

Бідненький...

Що ж вони там в Новосибірську методички не оновлюють...

"Палятся" лейтенанти швидко...

А через 4 роки дописів на цьому форумі - таке завдання - треба ж становитися "старшим" лейтенантом...

А це - вже НЕ "крепостной крестьянин", можливо ще через три роки відвідає Туреччину, де помацає купюру в 200 лір...

Боже мій...
Де жа вю...
Скільки разів ми чули про такі пропозиції на цьому форумі...
Сьогодні новеньке - в тому смислі що цього разу - від мешканця Владивостока.
Хоче подивитися у вікно в Європу... На гальюни під Свердловськом чи Хабаровськом дивитися не хоче...
Бідненький...
Що ж вони там в Новосибірську методички не оновлюють...
"Палятся" лейтенанти швидко...
А через 4 роки дописів на цьому форумі - таке завдання - треба ж становитися "старшим" лейтенантом...
А це - вже НЕ "крепостной крестьянин", можливо ще через три роки відвідає Туреччину, де помацає купюру в 200 лір...
Так недосяжну зараз... Це ту, за яку дають поки що в морду... akurt

Повідомлень: 11607 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4090 раз. Подякували: 1521 раз.

Додано: Вів 09 гру, 2025 20:58 Re: Еміграція, заробітчанство
2587715 написав: Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы

А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської? BIGor

Повідомлень: 10373 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1491 раз. Подякували: 1896 раз.

А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської? А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської? BIGor

Додано: Вів 09 гру, 2025 21:07
BIGor написав: А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської?

а пан судячи з усього і не в Україні.
Він там писав про 45 паралель, туди хіба південний берег Криму попадає Faceless

Модератор Повідомлень: 37063 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8278 раз.

А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської? А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської?

а пан судячи з усього і не в Україні.

Він там писав про 45 паралель, туди хіба південний берег Криму попадає а пан судячи з усього і не в Україні.Він там писав про 45 паралель, туди хіба південний берег Криму попадає Faceless

Модератор Повідомлень: 37063 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8278 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 21:20 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы

Да уже вроде кидал тут с пол года назад таким же неверующим как Вы ) И локацию своей урбанизации точно кидал, и объявления соседних домов когда спрашивали. Даже скриншот с гугл мапс с дорожкой до моря и измерением расстояния до него ) Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )



П.С. Я на самом деле не настаиваю на том что любой эмигрант через год жизни может себе позволить купить дом и радоваться жизни. И что тут прям рай земной. Все зависит от человека. Кто в Украине на новой почте всю жизнь работал, тот и тут на 90% будет работать в лидле за 1.5-2к евро, жить в аренде, и собственно все.



Но, кто готов при переезде первые пару лет отпахать 24/7 без выходных, тот имеет все шансы сделать рывок и норм обустроиться.



Уже писал тут и за автоэлектрика который за пару лет успел уже свое мини СТО открыть чисто по электронике и норм себя чухает.



И за женщину которая уборщицей пошла, потом еще трансфер ей предложили взять на себя, рассказывала что иногда и в 2 часа ночи в Валенсию моталась за туристами из Аликанте (это при том что перед этим 8 часов успевала на уборке отработать, подготовить апартаменты + туда/обратно 6 часов за рулем). И ничего, сейчас, 3 года спустя у нее порядка 50 объектов на обслуживании, 5 или 6 сотрудников, и мы обсуждали налоги, и я так косвенно прикинул что у нее под 70к в год выходит. Как бы вообще не фигово за 3 года жизни. Но надо было постараться.



Хотя конечно на их фоне есть и с 10 семей которые можно сказать выживают.



Додано: Вів 09 гру, 2025 21:25
slonomag написав: Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )

Слава Малевича Вас не прельщает? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9169 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6506 раз. Подякували: 21701 раз.

Слава Малевича Вас не прельщает? Слава Малевича Вас не прельщает? Сибарит

Додано: Вів 09 гру, 2025 21:35
Сибарит написав: Слава Малевича Вас не прельщает?

Я не тщеславен ) slonomag Повідомлень: 748 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 192 раз.

Слава Малевича Вас не прельщает? Слава Малевича Вас не прельщает?

Додано: Вів 09 гру, 2025 21:36 Re: Еміграція, заробітчанство
slonomag написав: Да уже вроде кидал тут с пол года назад таким же неверующим как Вы ) И локацию своей урбанизации точно кидал, и объявления соседних домов когда спрашивали. Даже скриншот с гугл мапс с дорожкой до моря и измерением расстояния до него ) Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )
Какая ночь? У вас 3 часа дня если вы в штатах в ET, а то и все 12

Пассажир палится на косвенных

Нет, не имеет. Для того чтоб сделать рывок - нужно уметь идти по головам других. А с такими умениями и в Украине можно неплохо жить, и даже получше чем в штатах.

Ну да, а мексы все свои СТО вокруг сразу позакрывали, чтоб ему было хорошо - верим) 2587715

Повідомлень: 316 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз.



Пассажир палится на косвенных slonomag написав: Но, кто готов при переезде первые пару лет отпахать 24/7 без выходных, тот имеет все шансы сделать рывок и норм обустроиться. Но, кто готов при переезде первые пару лет отпахать 24/7 без выходных, тот имеет все шансы сделать рывок и норм обустроиться. Нет, не имеет. Для того чтоб сделать рывок - нужно уметь идти по головам других. А с такими умениями и в Украине можно неплохо жить, и даже получше чем в штатах. slonomag написав: Уже писал тут и за автоэлектрика который за пару лет успел уже свое мини СТО открыть чисто по электронике и норм себя чухает. Уже писал тут и за автоэлектрика который за пару лет успел уже свое мини СТО открыть чисто по электронике и норм себя чухает. Ну да, а мексы все свои СТО вокруг сразу позакрывали, чтоб ему было хорошо - верим) Какая ночь? У вас 3 часа дня если вы в штатах в ET, а то и все 12Пассажир палится на косвенныхНет, не имеет. Для того чтоб сделать рывок - нужно уметь идти по головам других. А с такими умениями и в Украине можно неплохо жить, и даже получше чем в штатах.Ну да, а мексы все свои СТО вокруг сразу позакрывали, чтоб ему было хорошо - верим) Востаннє редагувалось 2587715 в Вів 09 гру, 2025 21:40, всього редагувалось 1 раз. 2587715

Додано: Вів 09 гру, 2025 21:39
2587715 написав: Какая ночь? У вас 3 часа дня если вы в штатах в ET, а то и все 12

Пассажир палится на косвенных

Я в Аликанте. Это Испания ) slonomag Повідомлень: 748 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 192 раз.



Пассажир палится на косвенных Какая ночь? У вас 3 часа дня если вы в штатах в ET, а то и все 12Пассажир палится на косвенных

Додано: Вів 09 гру, 2025 21:42 Re: Еміграція, заробітчанство
slonomag написав: Я в Аликанте. Это Испания )
То есть вы в Аликанте рывок свой делали?)) А почему не на Мальте? Вот там бы для вас трамплин был - такие просторы) 2587715

Повідомлень: 316 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз.

Додано: Вів 09 гру, 2025 21:48 Re: Еміграція, заробітчанство
slonomag написав: И за женщину которая уборщицей пошла, потом еще трансфер ей предложили взять на себя, рассказывала что иногда и в 2 часа ночи в Валенсию моталась за туристами из Аликанте (это при том что перед этим 8 часов успевала на уборке отработать, подготовить апартаменты + туда/обратно 6 часов за рулем). И ничего, сейчас, 3 года спустя у нее порядка 50 объектов на обслуживании, 5 или 6 сотрудников, и мы обсуждали налоги, и я так косвенно прикинул что у нее под 70к в год выходит. Как бы вообще не фигово за 3 года жизни. Но надо было постараться.
Это только до тех пор пока на нее какая-нибудь работница в суд не подаст, или конкуренты не настучат, что нелегалок использует.. Почему вы рассказываете только об удачных кейсах? Рассказывайте о неудачных - ведь их значительно больше. А то у вас так все просто - приехал, потрудился 24/7, открыл свечной завод, и пьешь текилу на террасе. Но блин, любой кто проходил через организацию собственного бизнеса вам скажет, что это все чушь и оно так не работает, потому что если б это было так просто, то никто б убер не водил и в доставке не работал, а все держали б свои свечные заводы.

Да они и тут будут рабами до старости. Проблема не в локации, а в психологии. Если верить всему тому чему в школе учат - то будешь рабом в любой стране. Чтоб быть свободным надо знать то чему не учат 2587715

Повідомлень: 316 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз.

