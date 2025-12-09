Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3081308230833084 Додано: Вів 09 гру, 2025 22:54 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Не так. У них была идея, они вложились в разработку, я написал им софт, теперь он продается и приносит примерно 350к год. Обычная коллаборация инвестора и бедного программиста, который не может себе позволить 5 лет пилить проект и жить на хлебе и воде все это время.

Он гарантирует вам работу только пока они не решат, что этот софт может тянуть кто-то подешевле чем вы, особенно после пары факапов, которые иногда случаются. И тогда вас выкинут на мороз со всеми вашими налогами и ипотекой. Так не бывает. В мире бизнеса грызня идет за каждый доллар. В любой компании есть менеджер, которому нужно повышение, и который увидит в вашей замене возможность сэкономить деньги для босса, наняв вместо вас его друга детства из Индии.

Он гарантирует вам работу только пока они не решат, что этот софт может тянуть кто-то подешевле чем вы, особенно после пары факапов, которые иногда случаются. И тогда вас выкинут на мороз со всеми вашими налогами и ипотекой.

Ok. Пошел голубей ловить, не отвлекайте )

Он гарантирует вам работу только пока они не решат, что этот софт может тянуть кто-то подешевле чем вы, особенно после пары факапов, которые иногда случаются. И тогда вас выкинут на мороз со всеми вашими налогами и ипотекой.

