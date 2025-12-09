RSS
Еміграція, заробітчанство

Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 22:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Не так. У них была идея, они вложились в разработку, я написал им софт, теперь он продается и приносит примерно 350к год. Обычная коллаборация инвестора и бедного программиста, который не может себе позволить 5 лет пилить проект и жить на хлебе и воде все это время.
И я не считаю что 25% прибыли это облапошили, так как без них я так бы и сидел на фрилансе за 4-5к евро в месяц. А так я не парюсь, работаю над одним проектом, который на 100% написан мной, что гарантирует мне работу пока софт актуален, имею фикс зп + % от прибыли, что в сумме дает около 1/4 от общего дохода софта - мне норм. Я не наглею (не требую больше),
Он гарантирует вам работу только пока они не решат, что этот софт может тянуть кто-то подешевле чем вы, особенно после пары факапов, которые иногда случаются. И тогда вас выкинут на мороз со всеми вашими налогами и ипотекой.
они норм делятся - все счастливы )
Так не бывает. В мире бизнеса грызня идет за каждый доллар. В любой компании есть менеджер, которому нужно повышение, и который увидит в вашей замене возможность сэкономить деньги для босса, наняв вместо вас его друга детства из Индии.
Востаннє редагувалось 2587715 в Вів 09 гру, 2025 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 22:55

  2587715 написав:
  slonomag написав:Не так. У них была идея, они вложились в разработку, я написал им софт, теперь он продается и приносит примерно 350к год. Обычная коллаборация инвестора и бедного программиста, который не может себе позволить 5 лет пилить проект и жить на хлебе и воде все это время.
И я не считаю что 25% прибыли это облапошили, так как без них я так бы и сидел на фрилансе за 4-5к евро в месяц. А так я не парюсь, работаю над одним проектом, который на 100% написан мной, что гарантирует мне работу пока софт актуален, имею фикс зп + % от прибыли, что в сумме дает около 1/4 от общего дохода софта - мне норм. Я не наглею (не требую больше), они норм делятся - все счастливы )
Он гарантирует вам работу только пока они не решат, что этот софт может тянуть кто-то подешевле чем вы, особенно после пары факапов, которые иногда случаются. И тогда вас выкинут на мороз со всеми вашими налогами и ипотекой.

Ok. Пошел голубей ловить, не отвлекайте )
