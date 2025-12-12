|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41
Bolt написав: flyman написав:
Робінзона обирає Валенсію
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
Востаннє редагувалось BIGor
в П'ят 12 гру, 2025 12:42, всього редагувалось 2 разів.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10388
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41
Bolt написав:
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11609
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4094 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: П'ят 12 гру, 2025 13:20
akurt написав: Bolt написав:
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41764
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:01
flyman написав:
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Робінзона знає українську, англійську та іспанську - цікаво яка ж країна їй підходить....
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10388
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:08
BIGor написав: Bolt написав: flyman написав:
Робінзона обирає Валенсію
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
Шо саме викладає? Я знаю 10 баксів година, не більше.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3678
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:35
flyman написав:
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Пора вже флайману назавжди забути такі назви - щоби і не згадувати про те, що просххх (профукав) наповнюючи форум сотнями тисяч дурнуватих дописів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11609
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4094 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|