Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для чого ти виклав це? Москальки пропадають? Це добре, москалів там дохалєри.
Казашка. Ти щось має проти казашок? Розпалюй міжнаціаональну ворожнечу далі.
Ти хочеш зі мною посперечатись на рахунок москальки? Я їх за версту чую. Яле ти можеш сперечатись, задонативши 50 тисяч гривень. Спеціально для тебе у гуглі зразу видало:
Российская туристка Ирина Киселева пропала
Далі цікавіше, але москальською:
В своем обращении одна из блогеров пыталась обосновать свое мнение, ссылаясь на источники информации Турции, которые она тщательно и регулярно просматривает. По ее словам, СМИ в этой стране абсолютно открытые и прозрачные, они не пропускают ни одно происшествие, а вот об Ирине нет в них ни строчки.
«И это странно, — говорит блогерша, — все источники, которые рассказывают об этом, русскоязычные. Из этого я делаю вывод: это фейк и вброс».
Висновки ти зробив, хто на кому з москалів стояв, хто пощез? На Місяці хай всією москальщиною пошукають, в Сіде є телепорт на Місяць.
Ще питання до тебе, шо таке
міжнаціаональну
, це шось аональне?
Востаннє редагувалось Water в Суб 13 гру, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.