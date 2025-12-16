Прямо приємно запахло ностальгією…
Я завжди підвозив людей по трасі, не за гроші, а просто так. Мабуть, зараз так не варто робити: небезпечно (в Україні).
В цьому сенсі дивуюся розквітом перевезень через BlaBlaCar у Франції: практично в будь-якому напрямку вас довезуть майже в будь-який час, при цьому просто з ніг збивають копійчаними цінами: там, де проїзд звичайною електричкою коштує 10-13€, вас довезуть за 5…6 €.
Дивують дальні маршрути: з Женеви або з Базеля в Тулузу довезуть за 6-9 годин, знайомим знайшов варіанти з Нормандії в Париж майже за копійки - інколи вдвічі дешевше за регулярні автобусні перевезення. Неймовірно здивувала одна пані: в неї маршрут був на 185 км від Тулузи до Монт-де-Марсан, так ось вона по дорозі погоджувалася робити заїзди в усі невеличкі містечка на відстань в 5-10 км від траси.
Прямо якась благодійність…
Я так дивлюся, що люди НЕ НЕХТУЮТЬ можливістю заробити по дорозі хоча б 5-10 євро…
В одного водія, цілком пристойної людини років 30-ти, який підвозив на Citroen C-4 трьох людей на відстань в 100 км по 6€, спитав, який для нього сенс?
Він скромно відповів, що йому однаково треба їхати у справах, а це - можливість безкоштовно пообідати.
Ну, мабуть мудро… людям - добро, собі - обід…
P.S. Ціна 1 л бензина 1,65..1,70€.