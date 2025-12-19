RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:51

Vadim_
категорически отказался


Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 17369
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:27

  Hotab написав:Vadim_
категорически отказался


Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅

Видимо у него было хорошее настроение
військові за фахом повинні боронити Державу , вчителя навчати ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4106
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:48

  Vadim_ написав:Видимо у него было

Він і клаву подарував?
Water
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:06

  flyman написав:пригоди Робінзони в Іспанії

В договорі оренди повинно бути прописано шо всі знайдені недоліки, наприклад впродовж 2 тижнів, ремонтуються за рахунок орендодавця, потім вже за рахунок орендатора.
Усілякі меблі залишили, це дивлячись шо у договорі написано, якщо це спєцом залишили усілякий хлам, то при виїзді можуть сказать шо хата повинна буть повністю порожня, тобто абсолютно все викинуть, а це вже платно.
Інет, такі проблеми вирішуються покупкою місцевого мобільного зв`язку з 5G, плюс нормальний роутер з зовнішнім модемом. Бо Водафон у роумінгу це не те шо потрібно.
Шо там ще, сєточка на крані забилась, ну так викручувать та вихтряхувать періодично.
Працює онланй, оподаткування де? Хто там писав шо когось взяли за дупу та заставили сплачувать податки в Іспанії? Це ще буде відео.
А так вода водою.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 19 гру, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:24

43 тис. переглядів 2 місяці тому

  Bolt написав:Прикольно. Блогерша десятмиллионница приехала в отель в котором я отдыхал 9 раз.
С 2.30.
https://youtu.be/fVL0S4urHVQ?si=qP7yVG47tujJGcy6

відео 2 міс., всього 43к переглядів
якась онажємать гєроіня, вони що всім таборому в 1бедрум всі як роми?
в чому фішка відоса, що той самий готель?
ти навмисне шукав таке відео?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41825
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
