flyman написав:Bolt написав:Якраз зараз халтурку мав, сусід попросив допомогти з переїздом магазина на Південному(за маг площею ~40 метрів платив 50 к/міс) в сусідній приблизно вдвічі менший. ), поперечепоялм аивааіску, велмкий щит з рекламою магазина, познімав лед лампы.
По сусідськи взяв 600 грн+ще деякі бонуси у вигляді алюмінієвого профілю іч мідного проводу, думаю, якбо він когось найняв зі сторони і сотку баксів могли би здерти(як мінімум) .
Прикуїв коли вона сказала, що власниця за ремонт якоїсь розетки 120€ заплатила. 😳🤦♂️☠️
На рахунок сплати податків в Іспанії.Вже писав, що сестра дружини заміжня за іспанцем.
Ну і він ще трохи займався будівельним ьіщнесом(мав пару румунів на підзваті) Ну і деякий час назад він зробив одній тітці ремонт. А та йому не заплатила гроші. Ну фіг він ті гроші бачив, бо все робилось неофіційно і відповідно нікуди він звернутись не може. Пікантності ситуації долає те, що і частину матеріалів він купляв за власний рахунок.
В Іспанії, як в анегдоті про джентельменів: "І тут мені пішла карта"?
Купити матеріали за кошти сенйори (ще ліпше, дати список, най сама купить і привезе) та взяти 50% авансом за роботу релігія не дозволяє?
Та сам не розумію, як так можна було.