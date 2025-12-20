Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3088308930903091 Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:43 flyman написав: Bolt написав: Якраз зараз халтурку мав, сусід попросив допомогти з переїздом магазина на Південному(за маг площею ~40 метрів платив 50 к/міс) в сусідній приблизно вдвічі менший. ), поперечепоялм аивааіску, велмкий щит з рекламою магазина, познімав лед лампы.

По сусідськи взяв 600 грн+ще деякі бонуси у вигляді алюмінієвого профілю іч мідного проводу, думаю, якбо він когось найняв зі сторони і сотку баксів могли би здерти(як мінімум) .

Прикуїв коли вона сказала, що власниця за ремонт якоїсь розетки 120€ заплатила. 😳🤦‍♂️☠️

На рахунок сплати податків в Іспанії.Вже писав, що сестра дружини заміжня за іспанцем.

Ну і він ще трохи займався будівельним ьіщнесом(мав пару румунів на підзваті) Ну і деякий час назад він зробив одній тітці ремонт. А та йому не заплатила гроші. Ну фіг він ті гроші бачив, бо все робилось неофіційно і відповідно нікуди він звернутись не може. Пікантності ситуації долає те, що і частину матеріалів він купляв за власний рахунок. Якраз зараз халтурку мав, сусід попросив допомогти з переїздом магазина на Південному(за маг площею ~40 метрів платив 50 к/міс) в сусідній приблизно вдвічі менший. ), поперечепоялм аивааіску, велмкий щит з рекламою магазина, познімав лед лампы.По сусідськи взяв 600 грн+ще деякі бонуси у вигляді алюмінієвого профілю іч мідного проводу, думаю, якбо він когось найняв зі сторони і сотку баксів могли би здерти(як мінімум) .Прикуїв коли вона сказала, що власниця за ремонт якоїсь розетки 120€ заплатила. 😳🤦‍♂️☠️На рахунок сплати податків в Іспанії.Вже писав, що сестра дружини заміжня за іспанцем.Ну і він ще трохи займався будівельним ьіщнесом(мав пару румунів на підзваті) Ну і деякий час назад він зробив одній тітці ремонт. А та йому не заплатила гроші. Ну фіг він ті гроші бачив, бо все робилось неофіційно і відповідно нікуди він звернутись не може. Пікантності ситуації долає те, що і частину матеріалів він купляв за власний рахунок.

В Іспанії, як в анегдоті про джентельменів: "І тут мені пішла карта"?

Купити матеріали за кошти сенйори (ще ліпше, дати список, най сама купить і привезе) та взяти 50% авансом за роботу релігія не дозволяє? В Іспанії, як в анегдоті про джентельменів: "І тут мені пішла карта"?Купити матеріали за кошти сенйори (ще ліпше, дати список, най сама купить і привезе) та взяти 50% авансом за роботу релігія не дозволяє?

Та сам не розумію, як так можна було. Та сам не розумію, як так можна було. Bolt Повідомлень: 3791 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 гру, 2025 08:54 Bolt

Частину матеріалів власним коштом..

ви не знаєте як таке буває? Чогось не вистачило , швидко сам докупив («потім включу у рахунок») щоб робота не зупинялась. Або щось було своє (особливо коли мова про електрику чи сантехніку) Hotab Повідомлень: 17390 З нами з: 15.02.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 2551 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 гру, 2025 11:44 А жіночкам на Домінікану А жіночкам на Домінікану

flyman

Повідомлень: 41842 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1622 раз. Подякували: 2870 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 гру, 2025 12:04 Re: Еміграція, заробітчанство Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 193 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5771 З нами з: 29.07.22 Подякував: 916 раз. Подякували: 642 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3088308930903091 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор