Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:43
flyman написав: Bolt написав:
Якраз зараз халтурку мав, сусід попросив допомогти з переїздом магазина на Південному(за маг площею ~40 метрів платив 50 к/міс) в сусідній приблизно вдвічі менший. ), поперечепоялм аивааіску, велмкий щит з рекламою магазина, познімав лед лампы.
По сусідськи взяв 600 грн+ще деякі бонуси у вигляді алюмінієвого профілю іч мідного проводу, думаю, якбо він когось найняв зі сторони і сотку баксів могли би здерти(як мінімум) .
Прикуїв коли вона сказала, що власниця за ремонт якоїсь розетки 120€ заплатила. 😳🤦♂️☠️
На рахунок сплати податків в Іспанії.Вже писав, що сестра дружини заміжня за іспанцем.
Ну і він ще трохи займався будівельним ьіщнесом(мав пару румунів на підзваті) Ну і деякий час назад він зробив одній тітці ремонт. А та йому не заплатила гроші. Ну фіг він ті гроші бачив, бо все робилось неофіційно і відповідно нікуди він звернутись не може. Пікантності ситуації долає те, що і частину матеріалів він купляв за власний рахунок.
В Іспанії, як в анегдоті про джентельменів: "І тут мені пішла карта"?
Купити матеріали за кошти сенйори (ще ліпше, дати список, най сама купить і привезе) та взяти 50% авансом за роботу релігія не дозволяє?
Та сам не розумію, як так можна було.
Bolt
-
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 08:54
Bolt
Частину матеріалів власним коштом..
ви не знаєте як таке буває? Чогось не вистачило , швидко сам докупив («потім включу у рахунок») щоб робота не зупинялась. Або щось було своє (особливо коли мова про електрику чи сантехніку)
Hotab
6
6
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 11:44
А жіночкам на Домінікану
flyman
1
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 12:04
Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
Дюрі-бачі
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 12:57
Дюрі-бачі написав:
Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
1. Якщо довідка резидента з укрподаткової не підходить, тоді довідку від погранців про перетин кордону.
2. Якщо відмова незаконна, то потім матимеш "добавку до пенсії" від Казахстану.
flyman
1
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:00
Hotab написав:Bolt
Частину матеріалів власним коштом..
ви не знаєте як таке буває? Чогось не вистачило , швидко сам докупив («потім включу у рахунок») щоб робота не зупинялась. Або щось було своє (особливо коли мова про електрику чи сантехніку)
Не в тому сенсі.
Як можна бути таким лопушароб, що хочаб поэтапно брати аванси, ну або оплати за вже виканані етапи роботи.
Bolt
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:13
Дюрі-бачі написав:Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
В усьому світі, ніхто не любить платити податки.
Так чим вам небезпечно їх ігнорувати?
Faceless
4
9
3
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:22
Faceless написав:
Так чим вам небезпечно їх ігнорувати?
Так я ж ще планую отримувати платежі і в 2026, а можливо і надалі. А якщо вони накладуть якісь штрафи, чи "заблокують рахунки"? Для мене це суттєво, більше, ніж отримую з бюджету України.
Таке враження, що вони самі не знают свого законодавства, вони чомусь хочуть доказати, що ФОП це те саме, що фізична особа, а не "индивидуальный предприниматель".
P.S. Для порівняння в Казахстані ІП платять всього 1.5% податки на прибуток і 1.5% в пенсійний, а не 5%+1%+ЄСВ, як в нас. І ліміт на рік для того, щоб не платити ПДВ прив'язаний до МРП (змінюється щороку, як в нас мін. зарплата), зараз ~ 140 тис. $ (6 млн. грн.)
Дюрі-бачі
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:42
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так чим вам небезпечно їх ігнорувати?
Так я ж ще планую отримувати платежі і в 2026, а можливо і надалі. А якщо вони накладуть якісь штрафи, чи "заблокують рахунки"? Для мене це суттєво, більше, ніж отримую з бюджету України.
Таке враження, що вони самі не знают свого законодавства, вони чомусь хочуть доказати, що ФОП це те саме, що фізична особа, а не "индивидуальный предприниматель".
P.S. Для порівняння в Казахстані ІП платять всього 1.5% податки на прибуток і 1.5% в пенсійний, а не 5%+1%+ЄСВ, як в нас. І ліміт на рік для того, щоб не платити ПДВ прив'язаний до МРП (змінюється щороку, як в нас мін. зарплата), зараз ~ 140 тис. $ (6 млн. грн.)
Та знають, все логічно, порівняно з корупцією в Казахстані у нас просто ідеальна система
Faceless
4
9
3
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:35
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
В усьому світі, ніхто не любить платити податки.
Це, нажаль, правда. Але я проблему бачу не в тому, що в податковій і більшості людей протилежні цілі, а в тому, що ці інстанції (у всьому світі) перебирають на себе повноваження вирішувати в разі конфлікту. Типу, хто правий, ми чі громадянин? Тобто немає ніякого бар'єру у вигляді незалежного арбітра, та і хоча у вигляді необхідності зібрати докази і сформувати позицію для звернення до такого арбітра. А от платник податків, у разі незгоди, все це зобов'язаний робити.
M-Audio
1
3
1
