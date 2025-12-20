RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3089309030913092
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:04

  Water написав:
  Vadim_ написав:Видимо у него было

Він і клаву подарував?

Ві невнимательні, розмова була про ноут
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:39

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:Видимо у него было

Він і клаву подарував?

Ві невнимательні, розмова була про ноут

Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
Water
 
Повідомлень: 3725
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:04

  Water написав:Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г

наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:50

  Vadim_ написав:
  Water написав:Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г

наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core

Тобто, на старому комп`ютері з Core букава г працює, а на ноуті з Intel- ні?
Water
 
Повідомлень: 3725
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3089309030913092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10361)
20.12.2025 23:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.