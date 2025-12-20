Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3089309030913092 Додано: Суб 20 гру, 2025 21:04 Water написав: Vadim_ написав: Видимо у него было Видимо у нео было

Він і клаву подарував? Він і клаву подарував?

Ві невнимательні, розмова була про ноут Ві невнимательні, розмова була про ноут Vadim_

Vadim_

Повідомлень: 4123 З нами з: 23.05.14 Подякував: 628 раз. Подякували: 510 раз.

Він і клаву подарував? Він і клаву подарував?

Ві невнимательні, розмова була про ноут Ві невнимательні, розмова була про ноут

Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г Water Повідомлень: 3725 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 249 раз.

наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core Vadim_

Vadim_

Повідомлень: 4123 З нами з: 23.05.14 Подякував: 628 раз. Подякували: 510 раз.

наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core

