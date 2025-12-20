|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:04
Water написав: Vadim_ написав:
Видимо у нег
о было
Він і клаву подарував?
Ві невнимательні, розмова була про ноут
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4123
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:39
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
Видимо у нег
о было
Він і клаву подарував?
Ві невнимательні, розмова була про ноут
Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3725
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:04
Water написав:
Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4123
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:50
Vadim_ написав: Water написав:
Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core
Тобто, на старому комп`ютері з Core букава г працює, а на ноуті з Intel- ні?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3725
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|