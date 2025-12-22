Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3089309030913092 Додано: Пон 22 гру, 2025 05:13 flyman написав: Дюрі-бачі написав: Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину... Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...



2. Якщо відмова незаконна, то потім матимеш "добавку до пенсії" від Казахстану. 2. Якщо відмова незаконна, то потім матимеш "добавку до пенсії" від Казахстану.



Не факт.

Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.

В США надо иметь 40 кредитов, по одному за каждый квартал стажа.

То есть, надо минимум иметь 10 лет стажа.

Интересный момент заключается в том, что работающие по неиммиграционным программам, например ю4ю, если не отработают эти самые 10 лет, то не будут иметь права на сошиал секьюрити пенсию (и медстраховку для пожилых, для нее те-же требования), но отчисления с их зарплаты делается. То есть для США выгодно дать работу нерезидентам на срок до 10 лет и потом их пинком под зад.

Скорей всего в Казахстане та-же хрень.

Ну, а со мной та-же история в Украине. порядка 30 лет пенсионного стажа в подарок ПФУ. Не факт.Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.В США надо иметь 40 кредитов, по одному за каждый квартал стажа.То есть, надо минимум иметь 10 лет стажа.Интересный момент заключается в том, что работающие по неиммиграционным программам, например ю4ю, если не отработают эти самые 10 лет, то не будут иметь права на сошиал секьюрити пенсию (и медстраховку для пожилых, для нее те-же требования), но отчисления с их зарплаты делается. То есть для США выгодно дать работу нерезидентам на срок до 10 лет и потом их пинком под зад.Скорей всего в Казахстане та-же хрень.Ну, а со мной та-же история в Украине. порядка 30 лет пенсионного стажа в подарок ПФУ. rjkz

Повідомлень: 18109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8814 раз. Подякували: 5548 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 гру, 2025 05:28 Re: Еміграція, заробітчанство

Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".

Пришло прозрение?

Ну а как "кидают" американские банки?

При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.

Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).

Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.

Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.

Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.

"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с). В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".Пришло прозрение?Ну а как "кидают" американские банки?При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов."ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с). rjkz

Повідомлень: 18109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8814 раз. Подякували: 5548 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 гру, 2025 07:31 rjkz написав: В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.

Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".

Пришло прозрение?

Ну а как "кидают" американские банки?

При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.

Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).

Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.

Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.

Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.

"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с). В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".Пришло прозрение?Ну а как "кидают" американские банки?При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов."ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).

а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке... а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке... Vadim_

Повідомлень: 4138 З нами з: 23.05.14 Подякував: 629 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 гру, 2025 10:54 rjkz написав: В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.

Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".

Пришло прозрение?

Ну а как "кидают" американские банки?

При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.

Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).

Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.

Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.

Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.

"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с). В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".Пришло прозрение?Ну а как "кидают" американские банки?При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов."ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с). Банковская система в Штатах хорошая - никто не спорит. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Просто совки привыкли все мерять деньгами - мол тут 400 баксов лимит дают, значит тут лучше чем там где лимита не дают вообще.



Но на самом же деле сравнивать надо многие факторы - где-то жилье дешевле, но зарплаты ниже, где-то этническая преступность выше и можно словить пулю на улице прямо на средь бела дня просто так, но можно взять теслу без первоначального взноса. Каждый минус покрывается каким-то плюсом. Даже в Саудовской Аравии свои плюсы есть - можно иметь гарем жен, например, и видеть их только когда хочешь, и на твою половину дома они не имеют права заходить. Чем не плюс? Банковская система в Штатах хорошая - никто не спорит. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Просто совки привыкли все мерять деньгами - мол тут 400 баксов лимит дают, значит тут лучше чем там где лимита не дают вообще.Но на самом же деле сравнивать надо многие факторы - где-то жилье дешевле, но зарплаты ниже, где-то этническая преступность выше и можно словить пулю на улице прямо на средь бела дня просто так, но можно взять теслу без первоначального взноса. Каждый минус покрывается каким-то плюсом. Даже в Саудовской Аравии свои плюсы есть - можно иметь гарем жен, например, и видеть их только когда хочешь, и на твою половину дома они не имеют права заходить. Чем не плюс? 2587715

Повідомлень: 319 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 гру, 2025 11:27 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии. Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.

В цьому плані в Казахстані ніби краще: навіть якщо 1 внесок зробив то пенсія буде, але її розмір. У них всі сплачені кошти в фонд, проіндексовані на рівень інфляції, мають видати за 20 років...

Я рахував, що якщо я б 3 роки платив по 150$ в місяць внесків, то в 63 роки б отримав 23$ пенсії на місяць (якщо уявити ідеальний світ, де девальвація не більше офіційної інфляції і нема реформ системи)... В цьому плані в Казахстані ніби краще: навіть якщо 1 внесок зробив то пенсія буде, але її розмір. У них всі сплачені кошти в фонд, проіндексовані на рівень інфляції, мають видати за 20 років...Я рахував, що якщо я б 3 роки платив по 150$ в місяць внесків, то в 63 роки б отримав 23$ пенсії на місяць (якщо уявити ідеальний світ, де девальвація не більше офіційної інфляції і нема реформ системи)... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5788 З нами з: 29.07.22 Подякував: 919 раз. Подякували: 644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 гру, 2025 21:45 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии. Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.

В цьому плані в Казахстані ніби краще: навіть якщо 1 внесок зробив то пенсія буде, але її розмір. У них всі сплачені кошти в фонд, проіндексовані на рівень інфляції, мають видати за 20 років...

Я рахував, що якщо я б 3 роки платив по 150$ в місяць внесків, то в 63 роки б отримав 23$ пенсії на місяць (якщо уявити ідеальний світ, де девальвація не більше офіційної інфляції і нема реформ системи)... В цьому плані в Казахстані ніби краще: навіть якщо 1 внесок зробив то пенсія буде, але її розмір. У них всі сплачені кошти в фонд, проіндексовані на рівень інфляції, мають видати за 20 років...Я рахував, що якщо я б 3 роки платив по 150$ в місяць внесків, то в 63 роки б отримав 23$ пенсії на місяць (якщо уявити ідеальний світ, де девальвація не більше офіційної інфляції і нема реформ системи)...

В Польщі за два роки виплат в ЗУС мені їх ПФ показував пенсію в 200 зл. (два філяри, а ще десь є третій, так як одна фірма відслюнявлювала ще у якийсь індексний фонд).

В нас досі не можуть перейти на персоналізовану накопичувальну систему. В Польщі за два роки виплат в ЗУС мені їх ПФ показував пенсію в 200 зл. (два філяри, а ще десь є третій, так як одна фірма відслюнявлювала ще у якийсь індексний фонд).В нас досі не можуть перейти на персоналізовану накопичувальну систему. flyman

Повідомлень: 41874 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1622 раз. Подякували: 2871 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3089309030913092 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless