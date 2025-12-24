|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 гру, 2025 23:20
Vadim_ написав: rjkz написав: Faceless написав:
А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30%
Я-бы сказал ДО 30%.
Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент
Ни разу не платил %%.
Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.
Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз?
Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 37119
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8283 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 23:23
Faceless написав:
Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні
подожди до завтра
Vadim_
- Повідомлень: 4157
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 00:35
Vadim_ написав: Faceless написав:
Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні
подожди до завтра
Ясно, ваше розуміння бізнесу в 93 так і залишилося
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 37119
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8283 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 07:20
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
Мне ничего не надо терпеть.
Я ничего не должен банку.
Банки должны мне и платят за это....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.
Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.
То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.
Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?
Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.
Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.
И так далее.
Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.
Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.
Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.
Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.
А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.
Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).
2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.
Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.
У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.
Я все равно могу использовать то что выше.
Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.
Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.
Пока.
Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.
Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно.
rjkz
- Повідомлень: 18125
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8819 раз.
- Подякували: 5552 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 07:22
Сибарит написав:
4. Зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня?
Чтобы на то, что надо купить деньги сами заработали деньги, а капитал остался.
rjkz
- Повідомлень: 18125
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8819 раз.
- Подякували: 5552 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 08:34
Большое спасибо за столь подробный рассказ!
Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...
Vadim_
- Повідомлень: 4157
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:02
Vadim_ написав:
в чём прибыль банка
Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.
Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.
Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.
Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.
Сибарит
- Форумчанин року
- Повідомлень: 9193
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6508 раз.
- Подякували: 21711 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:13
Vadim_ написав:
Но я наверное тупой и не могу всё равно понять
С этого и надо начинать разговор
anduzenko
- Повідомлень: 316
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:32
У вас хибне уявлення про українську кредитку. На картці 100 днів від Райфу та ОВДП люди заробляли приблизно 16% на рік від кредитного ліміту (а не власних витрат) від чужих грошей, з нульовим ризиком. Жоден кешбек це не переб'є. Фактично на будь яких кредитних картках це можна було робити, але управління складніше при стандартному циклі (до кінця наступного місяця)
Кешбек в Україні це не особливість кредитних карток. Він платиться по будь яких, але обмежений 12 доларами на місяць, тому треба використовувати декілька.
Не розумію як кредитний рейтинг може відрізнятись на майже 100 одиниць між 3ма агетствами.
Не певен також про відсутність різниці між 780 і 820.
До речі, в Україні теж є рейтинг. Але рахується він дуже дивно. Мій поточний американський рейтинг десь 819 (з 850), а український - 499, це з 750. При цьому у мене в америці лише картки, а в Україні ще й успішно і безпроблемно закрита іпотека. Правда в Україні 4 роки назад я просрочив разово оплату на 2 дні по одній картці, і тепер як я розумію це буде впливати на мій кредитний рейтинг до кінця життя ) В америці є, якщо не помиляюсь, просрочка через 2 роки зникає з кредитної історії і на рейтинг у подальшому не впливає
adeges
- Повідомлень: 4578
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1066 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:34
rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 5792
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 919 раз.
- Подякували: 644 раз.
1
|