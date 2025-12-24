Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3092309330943095> Додано: Вів 23 гру, 2025 23:20 Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: rjkz написав: Faceless написав: А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30% А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30%



Я-бы сказал ДО 30%.

Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент .

Ни разу не платил %%. Я-бы сказал ДО 30%.Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируетсяНи разу не платил %%.

Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.

Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз? Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз? Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні Faceless

Модератор Повідомлень: 37119 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8283 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 гру, 2025 23:23 Faceless написав: Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні

подожди до завтра подожди до завтра Vadim_

Повідомлень: 4157 З нами з: 23.05.14 Подякував: 629 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 00:35 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: Faceless написав: Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні

подожди до завтра подожди до завтра Ясно, ваше розуміння бізнесу в 93 так і залишилося Ясно, ваше розуміння бізнесу в 93 так і залишилося Faceless

Модератор Повідомлень: 37119 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8283 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 07:20 Vadim_ написав: rjkz написав: Faceless написав: [

А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30% А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30%



Я-бы сказал ДО 30%.

Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент .

Ни разу не платил %%. Я-бы сказал ДО 30%.Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируетсяНи разу не платил %%.

Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.

Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз? Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз?



У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

Мне ничего не надо терпеть.

Я ничего не должен банку.

Банки должны мне и платят за это....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.

Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.

То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.

Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?

Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.

Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.

И так далее.

Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.

Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.

Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.

Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.

А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.

Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).

2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.

Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.

У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.

Я все равно могу использовать то что выше.

Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.

Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.

Пока.

Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.

Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно. У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.Мне ничего не надо терпеть.Я ничего не должен банку.Банки должны мне и платят за это....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.И так далее.Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.Я все равно могу использовать то что выше.Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.Пока.Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно. rjkz

Повідомлень: 18125 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8819 раз. Подякували: 5552 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 07:22 Сибарит написав: 4. Зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня? 4. Зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня?



Чтобы на то, что надо купить деньги сами заработали деньги, а капитал остался. Чтобы на то, что надо купить деньги сами заработали деньги, а капитал остался. rjkz

Повідомлень: 18125 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8819 раз. Подякували: 5552 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 08:34 rjkz написав:

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

Мне ничего не надо терпеть.

Я ничего не должен банку.

Банки должны мне и платят за это ....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.

Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.

То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.

Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?

Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.

Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.

И так далее.

Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.

Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.

Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.

Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.

А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.

Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).

2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.

Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.

У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.

Я все равно могу использовать то что выше.

Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.

Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.

Пока.

Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.

Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно. У американской кредитки абсолютно другаянежели у украиской.Мне ничего не надо терпеть.Я ничего не должен банку.....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.И так далее.Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.Я все равно могу использовать то что выше.Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.Пока.Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно.

Большое спасибо за столь подробный рассказ!

Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ... Большое спасибо за столь подробный рассказ!Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ... Vadim_

Повідомлень: 4157 З нами з: 23.05.14 Подякував: 629 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 09:02 Vadim_ написав: в чём прибыль банка в чём прибыль банка

Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.

Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.

Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.

Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс. Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9193 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6508 раз. Подякували: 21711 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 09:13 Vadim_ написав: Но я наверное тупой и не могу всё равно понять Но я наверное тупой и не могу всё равно понять

С этого и надо начинать разговор С этого и надо начинать разговор anduzenko

Повідомлень: 316 З нами з: 18.10.17 Подякував: 53 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 09:32 rjkz написав:

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

Мне ничего не надо терпеть.

Я ничего не должен банку.

Банки должны мне и платят за это....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.

Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.

То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.

Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?

Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.

Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.

И так далее.

Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.

Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.

Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.

Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.

А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.

Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).

2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.

Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.

У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.

Я все равно могу использовать то что выше.

Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.

Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.

Пока.

Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.

Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно. У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.Мне ничего не надо терпеть.Я ничего не должен банку.Банки должны мне и платят за это....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.И так далее.Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.Я все равно могу использовать то что выше.Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.Пока.Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно.



У вас хибне уявлення про українську кредитку. На картці 100 днів від Райфу та ОВДП люди заробляли приблизно 16% на рік від кредитного ліміту (а не власних витрат) від чужих грошей, з нульовим ризиком. Жоден кешбек це не переб'є. Фактично на будь яких кредитних картках це можна було робити, але управління складніше при стандартному циклі (до кінця наступного місяця)



Кешбек в Україні це не особливість кредитних карток. Він платиться по будь яких, але обмежений 12 доларами на місяць, тому треба використовувати декілька.



Не розумію як кредитний рейтинг може відрізнятись на майже 100 одиниць між 3ма агетствами.



Не певен також про відсутність різниці між 780 і 820.



До речі, в Україні теж є рейтинг. Але рахується він дуже дивно. Мій поточний американський рейтинг десь 819 (з 850), а український - 499, це з 750. При цьому у мене в америці лише картки, а в Україні ще й успішно і безпроблемно закрита іпотека. Правда в Україні 4 роки назад я просрочив разово оплату на 2 дні по одній картці, і тепер як я розумію це буде впливати на мій кредитний рейтинг до кінця життя ) В америці є, якщо не помиляюсь, просрочка через 2 роки зникає з кредитної історії і на рейтинг у подальшому не впливає У вас хибне уявлення про українську кредитку. На картці 100 днів від Райфу та ОВДП люди заробляли приблизно 16% на рік від кредитного ліміту (а не власних витрат) від чужих грошей, з нульовим ризиком. Жоден кешбек це не переб'є. Фактично на будь яких кредитних картках це можна було робити, але управління складніше при стандартному циклі (до кінця наступного місяця)Кешбек в Україні це не особливість кредитних карток. Він платиться по будь яких, але обмежений 12 доларами на місяць, тому треба використовувати декілька.Не розумію як кредитний рейтинг може відрізнятись на майже 100 одиниць між 3ма агетствами.Не певен також про відсутність різниці між 780 і 820.До речі, в Україні теж є рейтинг. Але рахується він дуже дивно. Мій поточний американський рейтинг десь 819 (з 850), а український - 499, це з 750. При цьому у мене в америці лише картки, а в Україні ще й успішно і безпроблемно закрита іпотека. Правда в Україні 4 роки назад я просрочив разово оплату на 2 дні по одній картці, і тепер як я розумію це буде впливати на мій кредитний рейтинг до кінця життя ) В америці є, якщо не помиляюсь, просрочка через 2 роки зникає з кредитної історії і на рейтинг у подальшому не впливає adeges Повідомлень: 4578 З нами з: 14.03.06 Подякував: 433 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 09:34 rjkz написав:

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %... З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5792 З нами з: 29.07.22 Подякував: 919 раз. Подякували: 644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3092309330943095> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Vadim_,

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит Дюрі-бачі і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор