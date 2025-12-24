RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сер 24 гру, 2025 10:02

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...


Украли как? Стянули деньги на чужую карту? Так с кредиток уважающих себя банков это невозможно. По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?
Если речь идёт о трансграничных покупках, то это проблемы банка-получателя. С него платёжная система легко и просто, без всяких судебных разбирательств, взыскивает любую украденную сумму, и потом это уже его проблема, какой криминал он обслуживает.
Могли бы и с дебиток взыскивать точно так же, но тогда это будет минус одна причина пользоваться кредитками.
Сер 24 гру, 2025 10:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  anduzenko написав:По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?

Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...
Сер 24 гру, 2025 10:17

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:в чём прибыль банка

Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.
Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.
Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.
Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.

Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?
я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку
Сер 24 гру, 2025 10:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?

В Україні теж продавці техніки платять % банку за "безвідсоткову розстрочку". А скидку законодавство забороняє робити та і вендори проти...
Ще до ковіду був в Греції і там продавці залюбки давали 10-20% знижки за розрахунок готівкою, що прямо заборонено в багатьох країнах...
Сер 24 гру, 2025 10:23

  Vadim_ написав:Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?

Скидки делаются не по доброте душевной, а для привлечения клиентов. Объявлять о скидке уже на кассе - плохая идея. В случае договора с банком, все клиенты этого банка получают информацию, что могут получить скидку в конкретной сети.
Сер 24 гру, 2025 10:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку

Не розумію такої ідеології.
Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...
Сер 24 гру, 2025 10:29

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку

Не розумію такої ідеології.
Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...

Мне просто лень следить за своевременностью погашения. Проще держать некоторую сумму на накопительный счетах.
Сер 24 гру, 2025 10:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  anduzenko написав:По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?

Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...
Для цього є ліміти на онлайн операції, 3д секьюр і т п
Не 100% панацея але все ж
Крім того безпечніше розраховуватись токенізованими картками через г-пей чи яблопей
