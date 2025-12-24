Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3092309330943095 Додано: Сер 24 гру, 2025 10:02 Дюрі-бачі написав: rjkz написав:

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...



Украли как? Стянули деньги на чужую карту? Так с кредиток уважающих себя банков это невозможно. По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?

Если речь идёт о трансграничных покупках, то это проблемы банка-получателя. С него платёжная система легко и просто, без всяких судебных разбирательств, взыскивает любую украденную сумму, и потом это уже его проблема, какой криминал он обслуживает.

Украли как? Стянули деньги на чужую карту? Так с кредиток уважающих себя банков это невозможно. По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?

Если речь идёт о трансграничных покупках, то это проблемы банка-получателя. С него платёжная система легко и просто, без всяких судебных разбирательств, взыскивает любую украденную сумму, и потом это уже его проблема, какой криминал он обслуживает.

Могли бы и с дебиток взыскивать точно так же, но тогда это будет минус одна причина пользоваться кредитками.

Додано: Сер 24 гру, 2025 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?

Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...

Додано: Сер 24 гру, 2025 10:17 Сибарит написав: Vadim_ написав: в чём прибыль банка

Прибыль банка от продавцов , когда клиент расплачивается его картой.

Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.

Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.

Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.

Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.

Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.

Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.

Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?

Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?

я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку

Додано: Сер 24 гру, 2025 10:20 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?

В Україні теж продавці техніки платять % банку за "безвідсоткову розстрочку". А скидку законодавство забороняє робити та і вендори проти...

В Україні теж продавці техніки платять % банку за "безвідсоткову розстрочку". А скидку законодавство забороняє робити та і вендори проти...

Ще до ковіду був в Греції і там продавці залюбки давали 10-20% знижки за розрахунок готівкою, що прямо заборонено в багатьох країнах...

Додано: Сер 24 гру, 2025 10:23 Vadim_ написав: Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?

Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?

Скидки делаются не по доброте душевной, а для привлечения клиентов. Объявлять о скидке уже на кассе - плохая идея. В случае договора с банком, все клиенты этого банка получают информацию, что могут получить скидку в конкретной сети.

Додано: Сер 24 гру, 2025 10:26 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку

Не розумію такої ідеології.

Не розумію такої ідеології.

Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...

Додано: Сер 24 гру, 2025 10:29 Дюрі-бачі написав: Vadim_ написав: я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку

Не розумію такої ідеології.

Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...

Не розумію такої ідеології.

Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП... Не розумію такої ідеології.Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...

Мне просто лень следить за своевременностью погашения. Проще держать некоторую сумму на накопительный счетах.

Додано: Сер 24 гру, 2025 10:38 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: anduzenko написав: По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?

Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...

Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок... Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок... Для цього є ліміти на онлайн операції, 3д секьюр і т п

Не 100% панацея але все ж

Для цього є ліміти на онлайн операції, 3д секьюр і т п

Не 100% панацея але все ж

Крім того безпечніше розраховуватись токенізованими картками через г-пей чи яблопей

