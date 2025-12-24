|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:02
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
Украли как? Стянули деньги на чужую карту? Так с кредиток уважающих себя банков это невозможно. По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?
Если речь идёт о трансграничных покупках, то это проблемы банка-получателя. С него платёжная система легко и просто, без всяких судебных разбирательств, взыскивает любую украденную сумму, и потом это уже его проблема, какой криминал он обслуживает.
Могли бы и с дебиток взыскивать точно так же, но тогда это будет минус одна причина пользоваться кредитками.
anduzenko
Повідомлень: 316
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:15
anduzenko написав:
По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?
Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5793
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 644 раз.
1
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:17
Сибарит написав: Vadim_ написав:
в чём прибыль банка
Прибыль банка от продавцов
, когда клиент расплачивается его картой.
Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.
Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.
Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.
Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?
я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку
Vadim_
Повідомлень: 4160
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:20
Vadim_ написав:
Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?
В Україні теж продавці техніки платять % банку за "безвідсоткову розстрочку". А скидку законодавство забороняє робити та і вендори проти...
Ще до ковіду був в Греції і там продавці залюбки давали 10-20% знижки за розрахунок готівкою, що прямо заборонено в багатьох країнах...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5793
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 644 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:23
Vadim_ написав:
Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?
Скидки делаются не по доброте душевной, а для привлечения клиентов. Объявлять о скидке уже на кассе - плохая идея. В случае договора с банком, все клиенты этого банка получают информацию, что могут получить скидку в конкретной сети.
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9199
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6508 раз.
- Подякували: 21714 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:26
Vadim_ написав:
я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку
Не розумію такої ідеології.
Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5793
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 644 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:29
Дюрі-бачі написав: Vadim_ написав:
я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку
Не розумію такої ідеології.
Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...
Мне просто лень следить за своевременностью погашения. Проще держать некоторую сумму на накопительный счетах.
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9199
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6508 раз.
- Подякували: 21714 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:38
Дюрі-бачі написав: anduzenko написав:
По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?
Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...
Для цього є ліміти на онлайн операції, 3д секьюр і т п
Не 100% панацея але все ж
Крім того безпечніше розраховуватись токенізованими картками через г-пей чи яблопей
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37120
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8283 раз.
