|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:35
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
неможливо вкрасти кредитний ліміт )
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4581
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1066 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:46
adeges написав: Дюрі-бачі написав:
З усього написаного
rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
неможливо вкрасти кредитний ліміт )
Если есть деньги -зачем кредит а если нету то чем его потом выплачивать? отложи покупки на потом...
я помню советскую рассрочку , бесплатную , купили магнитофон ,выплачиваете даже не сами копаясь в буквах а ваш работодатель (бухгалтерия)это делает
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:52
Vadim_ написав:
Я не спорю, каждому своё, если у меня нету денег то я не покупаю а зарабатываю и складываю, а если не заработал то чем тот кредит(уволили , здоровье...) выплачивать?
Ти ж бізнесмен з 93 року, ти не знаєш як з грошей зробить гроші? Ти продаєш чи покупаєш?
На своєму прикладі можу розписать як, але ти ж бізнесмен, знаєш як гроші заробить на нову клаву.
UPD: Якщо у тебе бізнес, то звідки тебе уволілі?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:57
Vadim_ написав:
Если есть деньги -зачем кредит
У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?
Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:14
Water написав: Vadim_ написав:
Если есть деньги -зачем кредит
У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить
нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?
Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.
Це не андроїдний колайдер, можна и с карманов достать...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:17
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
Если есть деньги -зачем кредит
У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить
нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?
Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.
Це не андроїдний
колайдер, можна и с карманов достать...
Можна, якщо є кармани.
Андронний. Це не від Intel, це від Core.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:37
Water написав:
Це не андроїдний
колайдер, можна и с карманов достать...
Можна, якщо є кармани.
Андронний. Це не від Intel, це від Core.
всё равно не могу догнать этого , на чём зарабатывают или это реклама, под прикрытием ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:40
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні
подожди до завтра
Ясно, ваше розуміння бізнесу в 93 так і залишилося
В 93-ому а ще краще в 92-му кредит це був майже як подарунок долі. В 93-ому осінню курс почав укріплятись пізньою осінню всупереч попередній поведінці, тоді так уже і банки брали 28% в місяць за користування і курс раптом укріпився, було боляче.
Але по кредиткам у нас можливо навіть моментами кращі можливості як за бугром, зокрема не впевнений, що можна купляти якісь державні дохідні папери там, краще за кешбек, який також трохи тішить.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7213
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1147 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:47
Water написав: Vadim_ написав:
Если есть деньги -зачем кредит
У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?
Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.
В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3794
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:07
Bolt написав: Water написав: Vadim_ написав:
Если есть деньги -зачем кредит
У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?
Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.
В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП
і в грейс періоді потримати і продати з наваром.
играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|