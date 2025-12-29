Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы
такого де багато есть и в китае и у кацапов... я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш
У нас в Берегово кажется тоже такой есть
Возможно. Вообще, греться в термах зимой, прогревать суставы, мышцы оказалось прикольнее летних жарких пляжей. Это было в прошлой жизни до 22 года. Осталось только вспоминать Будапешт или Швейцарию, словакию
rjkz написав:Через 7 лет начинают кредитную историю с нуля.
От це балують народ. Якщо б так можна було в Україні, то думаю, що мільйони українців так би змусили збанкрутувати всі банки ... Я завжди дивуюсь, що в США є стільки можливостей, а користуються ними одиниці як Трамп, а не всі. І взагалі дивує, що система на довірі майже 100 років протрималась.
anduzenko написав:По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?
Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...
В США тоже.
Для онлайн покупок обычно нужно дополнительное подтверждение транзакции в приложении банка. У вас разве не так? А еще с недавнего времени мой банк сделал динамический CVV код, который действует лишь несколько часов. Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждений. Кажется, несколько лет назад так на AirBnB было. И читал, что именно так и выводили деньги с скомпроментированных карт: проводили оплату каких-то апартаментов за охулиард в сутки.
Gastarbaiter написав:Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени
в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.
У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить. Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї
Помоему, без сговора банки с мошенниками такое не возможно
Це в будь-якому банку може бути, бо цю фішку дозволяє мпс. Це не вина банку. Підпіска на лінкедін, всякі сервіси aws, і т п. Хочете себе убезпечити - використовуйте тільки окрему віртуальну картку