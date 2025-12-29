RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 09:56

  2587715 написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы

такого де багато есть и в китае и у кацапов...
я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть

Возможно.
Вообще, греться в термах зимой, прогревать суставы, мышцы оказалось прикольнее летних жарких пляжей.
Это было в прошлой жизни до 22 года.
Осталось только вспоминать
Будапешт или Швейцарию, словакию

Зображення Зображення

Зображення
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:27

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 08:57

банки банкрутують не власники кредиток

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Через 7 лет начинают кредитную историю с нуля.

От це балують народ. Якщо б так можна було в Україні, то думаю, що мільйони українців так би змусили збанкрутувати всі банки ... Я завжди дивуюсь, що в США є стільки можливостей, а користуються ними одиниці як Трамп, а не всі.
І взагалі дивує, що система на довірі майже 100 років протрималась.

банки банкрутують не власники кредиток
flyman
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 10:24

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  anduzenko написав:По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?

Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...


В США тоже.

Для онлайн покупок обычно нужно дополнительное подтверждение транзакции в приложении банка. У вас разве не так?
А еще с недавнего времени мой банк сделал динамический CVV код, который действует лишь несколько часов.
Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждений. Кажется, несколько лет назад так на AirBnB было. И читал, что именно так и выводили деньги с скомпроментированных карт: проводили оплату каких-то апартаментов за охулиард в сутки.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 10:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:24

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.
Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї
The_Rebel
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:33

  The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.
Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї

Помоему, без сговора банки с мошенниками такое не возможно
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:53

Еміграція, заробітчанство

The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.
Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї
Це в будь-якому банку може бути, бо цю фішку дозволяє мпс. Це не вина банку.
Підпіска на лінкедін, всякі сервіси aws, і т п.
Хочете себе убезпечити - використовуйте тільки окрему віртуальну картку
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 13:55

  Faceless написав:Підпіска на лінкедін, всякі сервіси aws, і т п.
Хочете себе убезпечити - використовуйте тільки окрему віртуальну картку

а краще трёхлітрову і під грушу...
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.


така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.
Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.
І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.
Одразу 3 плюси:
+не платити піписку
+не вкрадуть бабуляси
+не айфон
але і мінус
-камера не як в айфона.
