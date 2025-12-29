Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3098309931003101 Додано: Пон 29 гру, 2025 21:00 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.



така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.

Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.

І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.

Одразу 3 плюси:

+не платити піписку

+не вкрадуть бабуляси

+не айфон

але і мінус

Надіюсь що і не побачу. Стараюсь берегтись, але воно завжди трапляється в самий неочікуваний момент, саме коли не потрібно))



почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон або Кенон с Лейкой стекляніе

для не придатних с не той вус во время войны, наверное задарма

для не придатних с не той вус во время войны, наверное задарма

