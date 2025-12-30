RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:05

Re: Еміграція, заробітчанство

100уе чисто за инет дофига конечно...

У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.
slonomag
 
Повідомлень: 749
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:10

  smdtranz написав:2587715

это вы еще не знаете прикол с тарифами на интернет для бизнеса в Украине. такой же интернет, как и для простых людей, но в раз 20 дороже

сцилку може те?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:51

  slonomag написав:100уе чисто за инет дофига конечно...

У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.

Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 328
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54

  2587715 написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы

такого де багато есть и в китае и у кацапов...
я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть


Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:55

Vadim_

Vadim_

https://lanet.business/internet-big-biz/

https://kyivstar.ua/business/internet

https://utels.ua/ru/for-business/internet

и тд. правда там надо смотреть тарифы, где мировой трафик хотя бы 100 мегабит. хотя для квартиры стандартом давно является гигабит в Киеве.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 18:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  katso написав:Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
в Киеве греть надо, а там подземные источники
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 328
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
