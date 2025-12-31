|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 31 гру, 2025 06:26
Water написав: 2587715 написав:
Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
Де саме це таке? Приклад.
Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.
Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.
Куди летіти? Де нема русні?
Занзібар? Був. На раз годно, але летіти з Європи далеко. Що ще? Домінікана? Шрі Ланка?
6
4
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:30
akurt написав:
Бідні, бідні, бідні американці....
Я зараз перебуваю з новорічним візитом у нашій діаспорі in USA - спитав про інтернет - дійсно не дешево - 70 доларів на місяць.
Інтернет від Startlink
: 80...120 доларів в залежності від швидкості.
Можна їх пожаліти...
Правда... Правда опалення 3-к квартири 50 (п"ятдесят) доларів на місяць.
Можна їх пожаліти...
Вчора їздили по штату Iowa
- природа дуже нагадує українську. Такі ж дерева, такі ж посадки... Такі ж річки та озерця... Такі ж між'яр'я...
Але не міг не звернути увагу на таке: десятки кілометрів їдеш по трасі - і ліворуч, і праворуч - сотні тисячі а можливо і десятки тисяч приватних будинків
. Я такої кількості приватних будинків - всі 2-о поверхові і більшість на 2 власника - ніде в світі не зустрічав.
Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом
" виконана на 100%.
Ну не на 100, бо будується все і будується...
Інтернет дорогий?
А 1 галон (приблизно 4 літра) бензина 2,35$
- не сильно дорого?
А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль)
- то не дорого?
І на бензин в чеку - я залив найдорожчого 10 галонів - нуль ПДВ...
Не 20% - а нуль... Нормально так?
викликали на Різдвяні свята даіспорних дітей/бабусь поглядіти?
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:56
Hotab написав: Water написав: 2587715 написав:
Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
Де саме це таке? Приклад.
Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.
Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.
Куди летіти? Де нема русні?
Занзібар? Був. На раз годно, але летіти з Європи далеко. Що ще? Домінікана? Шрі Ланка?
В Шрі-Ланку теж 9 годин летіти. Але цікаво
В Домінікану всі 12
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:03
Hotab написав: Water написав: 2587715 написав:
Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
Де саме це таке? Приклад.
Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.
Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.
Куди летіти? Де нема русні?
Гренландия, всё как вы любите
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:04
Hotab написав:
Куди летіти? Де нема русні?
Альпи, Іспанія, Лазурка, Італія.. Хорватія якщо грошей шкода
Water написав:
Де саме це таке? Приклад.
забийте в пошук на ютубі - switzerland night drive
akurt написав:
Письменник Булгаков вважав, що це впливає на психіку, і мариться дивна маячня:
Сподіваюсь, ви його в оригіналі читали, українською?
anduzenko написав:
