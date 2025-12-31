RSS
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 21:14

  2587715 написав:
  Water написав:Де саме?
На рю де нашатель

Я не знаю шо це таке, точніше ніколи не чув рю де Нешатель, яке саме місто мається на увазі?
  Water написав:З москальщиною не переплутали?
закони фізики однакові усюди

Не зовсім.
Чому- не скажу, якщо ти там був.

Попередній висновок з корейця на газу:
1. 4-поверхові будинки дійсно існують, але це дуже бюджетне житло, якщо можна так сказать бюджетне.
2. Стосовно дерев`яних будинків, те шо пише пан, це якійсь корівник.
3. Наблюдаємо за рю де Нешатель.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 21:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bobua написав:Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗
І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі?
Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім як виграти цю війну в нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 21:20

  akurt написав:мені дуже сподобався авіапереліт на новенькому Airbus A321 з Бухареста. Летить над всією Європою, перетинає Гібралтар і далі з Африки машуть руками африканці.

Можливо інший маршрут, але я летів шо туди, шо назад маршрутом над Faro, далі ніякої землі до островів. Над Африкою літак не летів.
Стосовно парому, одного разу я попав у шторм... Більше так не їздив.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 21:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:
закони фізики однакові усюди
Не зовсім.
Чому- не скажу
Якщо фізика протирічить твердженням - тим гірше для фізики(с))
1. 4-поверхові будинки дійсно існують, але це дуже бюджетне житло, якщо можна так сказать бюджетне.
Звичайно бюджетне. Ніхто й не каже що це еліт-клас. Але більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 22:16

  2587715 написав:Якщо фізика протирічить твердженням - тим гірше для фізики(с))
більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб

Зрозумів, більше троля не годую.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 22:22

  2587715 написав:
  Bobua написав:Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗
І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі?
Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім як виграти цю війну в нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись

А Ви зараз де служите?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 22:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А Ви зараз де служите?
Ніколи нікому не служив
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 22:37

  2587715 написав:
  BIGor написав:А Ви зараз де служите?
Ніколи нікому не служив

А як збираєтесь вигравати війну тоді?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 22:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А як збираєтесь вигравати війну тоді?
цю війну можуть виграти лише ракети, а не немитий люд в окопах
