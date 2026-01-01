Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3103310431053106 Додано: Чет 01 січ, 2026 04:55 2587715 написав: rjkz написав: The_Rebel написав: У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї



Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.

От этого потом очень тяжело отделаться.

Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.

Это портит кредитную историю и кредитскор.

Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.

Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.

Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.

От этого потом очень тяжело отделаться.

Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.

Это портит кредитную историю и кредитскор.

Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.

Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.

Я для таких платежей открыл счет в другом банке, на котором держу не более 1 куе. Но тоже геммор, периодичски следить чтобы там был нормальный уровень.

4200грн за интернет? Это спутниковый?

4200грн за интернет? Это спутниковый?

За какие подписки можно платить 1куе в мес? Ну кроме вип-пакета на онлифанс и вебкам?



Нет, проводной интернет.

Например, верайзен 500 Мбит/с стоит 96 долларов в месяц плюс таксы.

Тут с интернетом полная ж)па.

Где-бы вы не жили, обычно есть 2 провайдера - большой Верайзен и какой-нибудб помельче, локал, но один. И он дает совсем чуть ниже цены, но качество сервиса (не сам сигнал, а обслужтвание) напоминает совок.

Причем, они эту цену дают на первый год, иногда акции, когда лочат прайс на несколько лет. Потом каждый год поднимают ценник и интернет становится вообще золотым.

Так, знаю человека, который переехал из одного района НЙ в Бруклин лет 5 назад.

И отключился от одного локал провайдера на другого.

Поначалу платил 60 долларов в месяц.

Нет, проводной интернет.

Например, верайзен 500 Мбит/с стоит 96 долларов в месяц плюс таксы.

Тут с интернетом полная ж)па.

Где-бы вы не жили, обычно есть 2 провайдера - большой Верайзен и какой-нибудб помельче, локал, но один. И он дает совсем чуть ниже цены, но качество сервиса (не сам сигнал, а обслужтвание) напоминает совок.

Причем, они эту цену дают на первый год, иногда акции, когда лочат прайс на несколько лет. Потом каждый год поднимают ценник и интернет становится вообще золотым.

Так, знаю человека, который переехал из одного района НЙ в Бруклин лет 5 назад.

И отключился от одного локал провайдера на другого.

Поначалу платил 60 долларов в месяц.

Сейчас уже больше 100. Ему тупо каждый год повышали цену на 15 долларов в месяц.

Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁 Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁

Переплачивать в 10 раз за интернет? По-моему там нет таких цен



