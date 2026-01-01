|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:15
BIGor написав: Bobua написав:
Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.
Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.
До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?
flyman
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:41
flyman написав: BIGor написав: Bobua написав:
Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.
Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.
До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?
А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло? І ЄС щоб ти знав весь різний, в Польщі дуже мало соціалізму, можеш це перевірити і полізти на халяву, але про халяву часто дебіли пишуть які в житті ніде небули.
BIGor
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:48
BIGor написав:
А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло?
вони розвались?
flyman
