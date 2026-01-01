RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:15

соціалізм

  BIGor написав:
  Bobua написав:Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.

Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.

До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41959
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:41

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Bobua написав:Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.

Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.

До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?

А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло? І ЄС щоб ти знав весь різний, в Польщі дуже мало соціалізму, можеш це перевірити і полізти на халяву, але про халяву часто дебіли пишуть які в житті ніде небули.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10427
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:48

  BIGor написав:А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло?

вони розвалились?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 січ, 2026 14:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41959
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 14:18

Як робити за кеш в СШП.

https://youtu.be/rGH3ddP7lAQ?si=2Xg2u11QwymlcDd1
Bolt
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 14:29

нема гусакощипача

  Bolt написав:Як робити за кеш в СШП.

https://youtu.be/rGH3ddP7lAQ?si=2Xg2u11QwymlcDd1


Ані тупийє! (с)(тм)
Менше 3 ляма вічнозелених кешового ухилянства податкову в штатах не цікавить.
Нема на них ні МВФ ні гусакощипача.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41959
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 14:55

  flyman написав:
  Bolt написав:Як робити за кеш в СШП.

https://youtu.be/rGH3ddP7lAQ?si=2Xg2u11QwymlcDd1


Ані тупийє! (с)(тм)
Менше 3 ляма вічнозелених кешового ухилянства податкову в штатах не цікавить.
Нема на них ні МВФ ні гусакощипача.

Може звіздить, на рахунок трьох лямів?
А я не міг зрозуміти, як різні хендімени оподатковуються А тут просто декларуєш скільки хочеш і списуєш теж.
Bolt
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:06

  anduzenko написав:Акурт, видимо, жил на пляже бесплатно, если для него оказался важен НДС на лапшу и картошку.
А что природа? Каменная пустыня, колючки, солнцепёк. Ну хоть на тротуарах не так много собачьих презентов, как в обетованной Анталии.

Коли живеш серед собачих екскрементів, то дійсно дивишся на «лапшу» та «картошку».
Се ля ві, коли в голові «рАзруха».
Акурт тиждень жив в комплексі, зазначеному нижче. Там же спілкувався з двома українськими родинами, які мешкали постійно. Рекомендую:
https://www.booking.com/Share-vKfyU8
То його від картоплі та локшини жаба душить: таке буває, аж починаєш мерзнути у вересні.
Буває…

P.S. Приємно дізнатися, що десь топчеться по собачих екскрементах людина, яку не хвилює ПДВ на товари та послуги.
Буває… Але дуже зрідка.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11629
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4101 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
