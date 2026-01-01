Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3105310631073108> Додано: Чет 01 січ, 2026 13:15 соціалізм BIGor написав: Bobua написав: Сценарій успіху описаний в 3х томах книги "Атлант розправив плечі" Айн Ренд. Сценарій успіху описаний в 3х томах книги "Атлант розправив плечі" Айн Ренд.

Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму. Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.

До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).

Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву? До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву? flyman

вони розвалились?

Ані тупийє! (с)(тм)

Менше 3 ляма вічнозелених кешового ухилянства податкову в штатах не цікавить.

Може звіздить, на рахунок трьох лямів?

Коли живеш серед собачих екскрементів, то дійсно дивишся на «лапшу» та «картошку».

Се ля ві, коли в голові «рАзруха».

Акурт тиждень жив в комплексі, зазначеному нижче. Там же спілкувався з двома українськими родинами, які мешкали постійно. Рекомендую:

https://www.booking.com/Share-vKfyU8

То його від картоплі та локшини жаба душить: таке буває, аж починаєш мерзнути у вересні.

Буває…



P.S. Приємно дізнатися, що десь топчеться по собачих екскрементах людина, яку не хвилює ПДВ на товари та послуги.

News from USA



Новий рік зустрів в компанії нашої діаспори в штаті Iowa.

Трохи додали люди інформації про свій будинок, взятий в іпотеку влітку. Нагадаю: ринкова ціна близько 250 000$. Це шукали найдешевше і знайшли. Був ще цікавий для них варіант, але там типу «ОСББ» і є щомісячна плата за обслуговування будинка та території в сумі 300$. Це виходило за рамки їх бюджету: витрати на платеді по іпотеці склали 1600$ на місяць.

- площа будинка близько 150 кв.м.

- будинок на 2 власника, їх частка праворуч (здається у нас такий будинок на 2 власника має назву «спарка», я таких бачив дуже багато на околицях Львова, коли мешкав у Львові).

- є гараж, який входить в будівлю всього будинка.

- є газон в передній частині будинка та в задній;

- парканів в передній частині немає;

- будинок не вимагає щомісячної плати за колективне обслуговування в сумі 200..300$ на місяць: газони треба стригти самому. Для цього купили газонокосарку на акумуляторних батареях (площа не дуже велика).

- пишаються тим, що в них є “basement”, тобто напівпідвальне приміщення. Не у всіх є.

- цікаві обмеження діють: обовʼязково косити газони; не можна саджати фруктові дерева (!) - ніякі! Можна саджати тільки не фруктові із затвердженого переліку.

- є вимоги до зовнішнього вигляду садиби, щоби не було чогось, що суттєво відрізняється кольором або причудами архітектури від прийнятого порядку;

- на задньому дворі посадили три дерева. Зробили невеликий город для вирощування городини типу «салат» або огірків. Росло все дуже добре. Попередні власники там нічого не садили. У сусідів хоч по одному дереву, але є.

В цілому тут місцевість - рівнина без лісів в їх мікрорайоні; є поля для Гольфу. Є плавальні басейни. Є озера. Взагалі враження простору.

До найближчого аеропорту близько 30 хвилин на авто.

- витрати на комуналку: стандартно 100$ електрична енергія та 50$ природний газ. Грудень був дуже холодний: стовпчик термометра опускався ледве не до 20 градусів, то витрати на природний газ зросли до 100$, це був рекорд.

- червень та липень - спекотні та майже цілодобово працюють кондиціонери;

- розказували, що рієлтори працюють дуже коректно та дуже швидко. В них приємне враження від роботи рієлторів. Будинок знайшли не на знаменитому сайті торгівлі нерухомістю “Zelle”, а на якомусь іншому. Цікаво, що з того «іншого» вони миттєво зробили пропозицію на купівлю - і в той же день будинок зʼявився для продажу на Zelle, але для нових покупців вже було пізно: іх пропозицію Продавець прийняв та узгодив.

В цілому відмітили, що на ринку нерухомості певний ажіотаж. Частково ажіотаж викликаний заможними студентами - тут дуже потужний університет та одна з найбільших медичних клінік в США.

- до цього 5 років жили в орендованому - квартира другому поверсі 3-и поверхового будинка. Сказали, що на сьогодні в тому ЖК немає жодної квартири в оренду: реально ажіотаж.



Ше сказали, що власне - то є власне - більше жити в орендованому не хочуть, хоча умови були досить пристойні: нова квартира площею в 90 кв.м. Платили 1300$. Сказали, що комунальні витрати да 3-к квартиру та за їх будинок практично однакові, різниця несуттєва. Ще з цікавого: з орендованої квартири виїхали достроково, за що був штраф в 50% від суми оренди. Депозит їм повернули майже весь (виявили, що вони зробили багато отворів в стінах під картини та полиці - і вирахували вартість нового фарбування стін).

Цікава несподіванка: цінуються будинки на вулицях, по яких ходять автобуси міського транспорту. Тому що дуже корисно попасти на роботу в університет або в велетенський госпіталь саме на автобусі. Справа в тому, що парковки для персоналу і співробітників є, вони безкоштовні, але від них треба йти пішки в корпус не менше 20 хвилин. На авто їхати на роботу так само 20 хвилин… Тобто разом дорога забирає 20+20 хвилин, а автобус підвозить прямо до корпусів університету або госпіталю.



Про їх зарплатню я не насмілився питати, але мабуть кожен з подружжя (їм приблизно по 35 років) отримує не більше 60 000$ на рік. Працюють в медичному науковому підрозділі University of Iowa.



Така ось «Еміграція і таке ось «Заробітчанство».

Так живе наша діаспора.



І не тільки наша: я відвідав досить цікавий музей чесько-словацької діаспори. Чехи та словаки освоювали США з початку ХХ сторіччя. В музеї зібрано колекції картин та національного одягу чехів та словаків. З цікавинок: автомобіль марки «Tatra» та знаменитий мотоцикл “Jawa 350”.

Можливо колись буде і музей, присвячений українській діаспорі, принаймні в цьому музеї було виставлено український прапор на знак підтримки. akurt

Ну, вот как-бы в США свои особенности.

100 уе интернет - обычная цена, на второй своей съемной квартире лендлорд поставил условие, что интернет/тв/домашний телефон на нем, но мы возвращаем ему деньги, потому что он подключился давно и по акции за 80 долларов в месяц. Он не хотел терять этот пакет.

Сотовая связь по цене по сравнению с Украиной - космос.

Мы по приезде подключились к маленькому оператору за 100 уе в месяц за 4 линии - это суперцена. Не, есть и дешевле, но без сотовой передачи данных. Например, у меня есть еще один номер, я его для работы взял, только звонки и смс - 20 долларов в месяц.

Я уже не помню, кажется в Украине был пакет за 3 (?) доллара.

Я-бы сказал, что Интернет, сотовая связь и проезд в ОТ - это то, что радикально дороже в США из повседневностей.

Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы



Хто сказал?

Первый раз слышу.

