Пан rjkz наводить можливо для когось і дивну, але реальну інформацію: Інтернет в США доволі дорогий.
Я наводив реальні цифри того ж масштабу: наші люди підключили собі Starlink (комплект обладнання вартує 89$), так місячна плата складає від 80 до 120$ на місяць в залежності від замовленої швидкості.
Я до цього часу вважав, що я в Туреччині платив дорого: в Анталії близько 20$ на місяць, а у Франції 33€ за місяць, а тепер не вважаю, що плачу дорого.
Ща 33€ - це оптика, безліміт, швидкість до 900 мБіт/с. В пакет також входить міський телефон.