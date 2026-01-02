RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:37

  akurt написав:Ну ось не впевнений, що там, де мова йде про Еміграцію та заробітчанство - це працює.
Зовсім не впевнений.
Зовсім не впевнений.

купить то что положенно по закону и не положено :mrgreen: ,но надо много бумаг и адвоката
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.

Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Цікаво інше - скільки українців можуть виплатити житло в Україні?
Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей. Більшість продають так і не виплативши іпотеку, та купують щось інше в залежності від потреб та зміни цін на свою стару нерухомість. Але банк при цьому завжди буде в прибутку, навіть якщо ціна на будинок впаде, на відміну від власника.
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
чисто поржати з ідіотів)
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:06

  2587715 написав:
  BIGor написав:Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
чисто поржати з ідіотів)

Маєш комплекси неповноцінності?
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:08

  BIGor написав:
  2587715 написав:
  BIGor написав:Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
чисто поржати з ідіотів)

Маєш комплекси неповноцінності?

хіба неемігрувавший вкраїнчик може бути повноцінним? :mrgreen:
