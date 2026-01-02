|
Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:37
akurt написав:
Ну ось не впевнений, що там, де мова йде про Еміграцію
та заробітчанство - це працює.
Зовсім не впевнений.
купить то что положенно по закону и не положено
,но надо много бумаг и адвоката
Vadim_
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:45
flyman написав:
Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі Еміграція, заробітчанство
якщо все так разпрекрасно?
BIGor
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:49
BIGor написав:
Цікаво інше - скільки українців можуть виплатити житло в Україні?
Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей. Більшість продають так і не виплативши іпотеку, та купують щось інше в залежності від потреб та зміни цін на свою стару нерухомість. Але банк при цьому завжди буде в прибутку, навіть якщо ціна на будинок впаде, на відміну від власника.
2587715
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:50
BIGor написав:
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
чисто поржати з ідіотів)
2587715
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:06
2587715 написав: BIGor написав:
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
чисто поржати з ідіотів)
Маєш комплекси неповноцінності?
BIGor
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:08
BIGor написав: 2587715 написав: BIGor написав:
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
чисто поржати з ідіотів)
Маєш комплекси неповноцінності?
хіба неемігрувавший вкраїнчик може бути повноцінним?
2587715
