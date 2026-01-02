RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3107310831093110
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:37

  akurt написав:Ну ось не впевнений, що там, де мова йде про Еміграцію та заробітчанство - це працює.
Зовсім не впевнений.

купить то что положенно по закону и не положено :mrgreen: ,но надо много бумаг и адвоката
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4325
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.

Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10431
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Цікаво інше - скільки українців можуть виплатити житло в Україні?
Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей. Більшість продають так і не виплативши іпотеку, та купують щось інше в залежності від потреб та зміни цін на свою стару нерухомість. Але банк при цьому завжди буде в прибутку, навіть якщо ціна на будинок впаде, на відміну від власника.
2587715
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 342
З нами з: 25.12.23
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:11

by system design

  2587715 написав:
  Water написав:
  2587715 написав:забийте в пошук на ютубі - switzerland night

Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.
Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе.
В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок.
  Water написав:яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки...
Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете?

трошки в тему закинутих будинків by system design
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41964
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:13

"теплий" план

  BIGor написав:
  flyman написав:Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.

Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?

не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка

Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41964
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:13

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.

Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?

не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка

Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.

Класний план, філіпінську вже почав вчити?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10431
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 3107310831093110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10463)
02.01.2026 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.