#<1 ... 3107310831093110 Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:37 akurt написав: Ну ось не впевнений, що там, де мова йде про Еміграцію та заробітчанство - це працює.

Зовсім не впевнений. Ну ось не впевнений, що там, де мова йде прота заробітчанство - це працює.Зовсім не впевнений.

купить то что положенно по закону и не положено ,но надо много бумаг и адвоката купить то что положенно по закону и не положено,но надо много бумаг и адвоката Vadim_

flyman написав: Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.

Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі

Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно? Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в теміякщо все так разпрекрасно? BIGor

BIGor написав: Цікаво інше - скільки українців можуть виплатити житло в Україні?

Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей. Більшість продають так і не виплативши іпотеку, та купують щось інше в залежності від потреб та зміни цін на свою стару нерухомість. Але банк при цьому завжди буде в прибутку, навіть якщо ціна на будинок впаде, на відміну від власника.

Заблокований Повідомлень: 342 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:11 by system design 2587715 написав: Water написав: 2587715 написав: забийте в пошук на ютубі - switzerland night забийте в пошук на ютубі - switzerland night

Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.

Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе. Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе. В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок. Water написав: яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете? В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок.Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете?

трошки в тему закинутих будинків by system design

трошки в тему закинутих будинків by system design flyman

не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка



flyman написав: не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка

Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.

BIGor написав: Класний план, філіпінську вже почав вчити?

