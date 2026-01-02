Не более,чем обычно,пан Вадим.
Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.
Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:57
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:13
Нет, не обидели ,я практически не обижаюсь, всё бывает в жизни. Сказал что то с горяча . Дякую за откровенность! не буду,если Вы внимательны , я с кофе завязал з початком повномасштабної
|