Еміграція, заробітчанство
П'ят 02 січ, 2026 21:57

  Vadim_ написав:злой вы или мне показалось :?


Не более,чем обычно,пан Вадим.
Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.
Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула?
П'ят 02 січ, 2026 22:13

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:злой вы или мне показалось :?


Не более,чем обычно,пан Вадим.
Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.
Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула?

Нет, не обидели ,я практически не обижаюсь, всё бывает в жизни. Сказал что то с горяча . Дякую за откровенность! не буду,если Вы внимательны , я с кофе завязал з початком повномасштабної
Суб 03 січ, 2026 02:19

Не лайтеся хлопці, часи і так важкі та непередбачувані.
Ось я вам про це якраз в розкажу…

Еміграція, заробітчанство

News from Antalya

Я хоч і не мешкаю в Анталії, але зберігаю контроль над деякими речами.
Сьогодні звернувся з проханням один пан - я йому допоміг та спитав про те, що - судячи з його дій - вирішив він змінити локацію на іншу.
Взагалі мешкає в Туреччині більше 7 років.
Купив собі квартиру ще тоді, коли роздавали квартири на березі Середземного моря або майже безоплатно, або майже даром…

Але час минає: двох синів в родині і треба думати, чи варто вчити турецьку мову, чи треба зосередитися на вивченні іншої.
Так ось можете не повірити, але повертається в Україну. Йому до пенсії ще далеко від слова «далеко». Молодше за любителя філіппінських незайманих дівчат…
Але не це є цікавим.
Цікаво те, що реально пройшов «і Крим, і Рим». Майже буквально.

За останні 10 років встиг пожити не тільки в Туреччині, а ще й в Греції, Польші, що цікаво для мене - Франції. Три місяця жив в Канаді (плюється до цих пір).
(Далі буде)
Суб 03 січ, 2026 03:03

Далі буде…
Так ось: пан - мій респондент - виявився не з простих: знає досить добре французьку мову, має приятелів у Парижі та в Тулузі, з якими регулярно спілкується та ось думає, де кинути черговий якір…
Трохи поспілкувалися на цю тему…
Вже його турбує, де та як будуть навчатися діти…

Ну а поки що реально «знімається» з якоря та пакує валізи на Україну.
І так буває, панове…
Суб 03 січ, 2026 03:15

  rjkz написав:
  katso написав:
  2587715 написав:У нас в Берегово кажется тоже такой есть


Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?


Стадион Динамо?


Спорткомплекс Отрадный
Суб 03 січ, 2026 07:57

  akurt написав:Не лайтеся хлопці, часи і так важкі та непередбачувані.
Ось я вам про це якраз в розкажу…

Еміграція, заробітчанство

News from Antalya

Я хоч і не мешкаю в Анталії, але зберігаю контроль над деякими речами.
Сьогодні звернувся з проханням один пан - я йому допоміг та спитав про те, що - судячи з його дій - вирішив він змінити локацію на іншу.
Взагалі мешкає в Туреччині більше 7 років.
Купив собі квартиру ще тоді, коли роздавали квартири на березі Середземного моря або майже безоплатно, або майже даром…

Але час минає: двох синів в родині і треба думати, чи варто вчити турецьку мову, чи треба зосередитися на вивченні іншої.
Так ось можете не повірити, але повертається в Україну. Йому до пенсії ще далеко від слова «далеко». Молодше за любителя філіппінських незайманих дівчат…
Але не це є цікавим.
Цікаво те, що реально пройшов «і Крим, і Рим». Майже буквально.

За останні 10 років встиг пожити не тільки в Туреччині, а ще й в Греції, Польші, що цікаво для мене - Франції. Три місяця жив в Канаді (плюється до цих пір).
(Далі буде)

Краще України може бути тільки Україна
Суб 03 січ, 2026 10:15

Щож це коїться

плюс місто привид
Суб 03 січ, 2026 12:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:Краще України може бути тільки Україна

Написано в темі Еміграція, заробітчанство. :D Насправді все залежить від точки сидіння. Ви хорошо влаштувалися, і будете до хрипоти розказувати про мед і халву в Україні. Інші просто тихо емігрують з цього раю.
Суб 03 січ, 2026 12:32

  BIGor написав:
  Vadim_ написав:Краще України може бути тільки Україна

Написано в темі Еміграція, заробітчанство. :D Насправді все залежить від точки сидіння. Ви хорошо влаштувалися, і будете до хрипоти розказувати про мед і халву в Україні. Інші просто тихо емігрують з цього раю.

я ніколи не був держслужбовцем и прочими халявщиками , тільки голова -руки , було не всегда гладко,іноді просто..., но пока есть на хліб.
А за кордоном усім халва и працювати не потрібно по 12 годин?
Суб 03 січ, 2026 13:02

От якраз працювати по 12 годин і потрібно.
За пʼятницю подивилися з українською родиною в якості варіантів купівлі в іпотеку 3 будинка на вторинному ринку і три будинка в новому житловому комплексі.
Якщо не брати деякі будинки (ми проїжджати повз них, які є реальними палацами на березі річки чи озера і вартують точно більше 1 000 000 доларів а то і більше), то прийшли до висновку, що всі вони однакові.

Наприклад я реально мацав руками будинок 2001 року - тобто йому 25 років - і за нього виплачено іпотеку.
Ну будинок як будинок - бізнес проєкт реалізовано: іпотеку виплатили. 25 років прожили.
Валко сказати - це секрет власника - яка ціна була в 2001 році, але зараз продається за 300 000$.
Можна складати: стандартний будинок в нормальному стані. Газон ідеальний, земельна ділянка десь 6 соток, берег невеличкого озера. Парканів немає. Навіть дерев немає. Власник видно що вів «щасливий спосіб життя»: ніякого городу щ картоплею та колорадськими жуками, ніякої обрізки дерев та кущів: чистий охайний газон. На веранді є комплекс барбекю. Все!

Так ось, прийшли до такого висновку: арифметика чисто американська.
Всі будинки розташовані так, що до роботи їхати на авто 20 хвилин. Здавалося б класно.
Але ж нЬюанс: службова парковка для співробітників розташована так, що від неї до роботи йти пішки 20 хвилин.
Тобто за день на дорогу треба витратити 20*2+20*2=80 хвилин, а реально фактично 2 години.
Так ось людина не хоче витрачати в день 2 години власного життя на дорогу. Може дозволити витрачати не більше ОДНІЄІ години СВОГО ЄДИНОГО ДОРОГОЦІННОГО життя.
А робота така, що може працювати з 7 ранку до 14:00, а може з 7 ранку і до 19:00.
За ті самі гроші.

Як цього досягнути?
Варіант 1: шукати будинок такий, щоби на роботу було їхати 5, максимум 10 хвилин. Є такі варіанти на вторинному ринку. І є колеги по роботі, які реально добираються до роботи 5 хвилин на авто.
Варіант 2: шукати будинок в такому місці, де ходить міський автобус (є такі варіанти). Тоді не треба витрачати час на те, щоби дійти з парковки на роботу,..

Ось так на перший план і вийшов знаменитий критерій «ЛЛЛ»: локація+локація+локація.
А новизна будинку або те, з чого він зроблений (однаково всі вони однакові), відійшло на другий план.
Це на тему роботи по 12 годин на день…
