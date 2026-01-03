|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:16
Ніколи
akurt написав:
От якраз працювати по 12 годин і потрібно.
За пʼятницю подивилися з українською родиною в якості варіантів купівлі в іпотеку 3 будинка на вторинному ринку і три будинка в новому житловому комплексі.
Це на тему роботи по 12 годин на день…
не купив би б/у будинок , тільки збудований під твоїм наглядом
к єтому віводу я пришол видя как рядом строят на продажу
