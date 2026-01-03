Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Суб 03 січ, 2026 13:16 akurt написав: От якраз працювати по 12 годин і потрібно.

За пʼятницю подивилися з українською родиною в якості варіантів купівлі в іпотеку 3 будинка на вторинному ринку і три будинка в новому житловому комплексі.



Ніколи не купив би б/у будинок , тільки збудований під твоїм наглядом



Купівля приватного будинку на вторинному ринку - це цікавий квест.



В ній теж ж нЬюанси:

- син приятелів працює виконробом. Досить успішним. Спеціалізація: приватні будинки на замовлення фізичних осіб, які однозначно турбуються, щоби все було «як для мами». Так він мені сказав таку фразу: «Виконроб, як тільки прокинувся зранку, вже думає, що сьогодні вкрасти у Замовника».

На днях його батьки сказали, що закінчив будувати будинок для себе.



- я теоретично мешкаю у Львові, то піді Львовом в позаминулому році закінчив будівництво досить дорогого будинка (здається обійшовся в 400 000$) приятель. Він днював та ночував на будівництві. І то не відразу розкрив один секрет: всі як один працівники та прораб мали не авто типу «легковик».

Всі як один приїжджали на роботу виключно на мікроавтобусах.

Він тільки потім «допетрав» чому так.

Дуже зручно красти все підряд.

Крали на очах і крали як тільки відвернувся.

Це при тому, що жорстко все контролював (нібито).



Я гадаю, але це просто думка без реальних фактів, що зараз якість робіт впала карколомно.

Я останній раз займався ремонтом своєї 2-к квартири у Львові, це був 2016 рік.

Працювали дуже хороші хлопці і дуже добре працювали (новобудова була).

Говорив не так давно з тим виконробом паном Андрієм. Сказав, що з бригади в 12 хлопців зараз є тільки 4, а 8 - на фронті.

Зачем мне не молодому єти рассказы , я всё вижу и чувствую, даже когда намереваются спизь ь одну арматурину

