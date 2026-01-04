Ніколи не купив би б/у будинок , тільки збудований під твоїм наглядом
к єтому віводу я пришол видя как рядом строят на продажу
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:16
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:33
Вашу думку можна підтримати.
Купівля приватного будинку на вторинному ринку - це цікавий квест.
В ній теж ж нЬюанси:
- син приятелів працює виконробом. Досить успішним. Спеціалізація: приватні будинки на замовлення фізичних осіб, які однозначно турбуються, щоби все було «як для мами». Так він мені сказав таку фразу: «Виконроб, як тільки прокинувся зранку, вже думає, що сьогодні вкрасти у Замовника».
На днях його батьки сказали, що закінчив будувати будинок для себе.
- я теоретично мешкаю у Львові, то піді Львовом в позаминулому році закінчив будівництво досить дорогого будинка (здається обійшовся в 400 000$) приятель. Він днював та ночував на будівництві. І то не відразу розкрив один секрет: всі як один працівники та прораб мали не авто типу «легковик».
Всі як один приїжджали на роботу виключно на мікроавтобусах.
Він тільки потім «допетрав» чому так.
Дуже зручно красти все підряд.
Крали на очах і крали як тільки відвернувся.
Це при тому, що жорстко все контролював (нібито).
Я гадаю, але це просто думка без реальних фактів, що зараз якість робіт впала карколомно.
Я останній раз займався ремонтом своєї 2-к квартири у Львові, це був 2016 рік.
Працювали дуже хороші хлопці і дуже добре працювали (новобудова була).
Говорив не так давно з тим виконробом паном Андрієм. Сказав, що з бригади в 12 хлопців зараз є тільки 4, а 8 - на фронті.
Ось ці 4 тягнуть одночасно 5 (пʼять) обʼєктів.
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:40
Зачем мне не молодому єти рассказы , я всё вижу и чувствую, даже когда намереваются спизь ь одну арматурину
п.с. если понимаеш основы , то можна и надо контролировать
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:42
Коли зуб треба буде лікувати - довірите лікування стоматологу, чи самі якось полікуєте? І все в такому дусі "Чучхе".
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:45
Разные вещи и понятия, если я не много понимаю в строительстве и покупке стройматериалов то контролирую исам покупаю, в стоматологии - нет
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:02
Деякі так будують для себе, що краще б купили готове. Особливо коли вперше. І коли замість потрібних речей роблять купу навіяного сьогоднішньою модою.
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:41
ніхто і ніколи не збудує добре на продаж, как бабки заработать?
Додано: Суб 03 січ, 2026 21:39
Тобто всі ці квартири по всьому світу - овно? І автомобілі на продаж - теж овно? Можливо ви забули про принципи конкуренції і попиту/пропозиції, де овно просто не будуть купляти або тільки з дисконтом?
Додано: Суб 03 січ, 2026 23:59
У більшості зараз -- саме так. Створені, щоб від'їздити чотири роки типової лізінгової програми, і з метою не дати можливість нормальної експлуатації в післягарантійний період.
Всі штучні вади старанно ховаються, щоб не дати викрити справжнє становище до моменту продажу, а далі виробнику все це вже не цікаве. Хіба що змусити володаря це через півроку-рік оформити пару-трійку платних підписок бо "безкоштовний період користування скінчився". А ще згодом той же володілець діздається, що згорівша світлодіодна збірка в задньому фонарі міняється тільки з самим фонарем за 500 доларів, і ще треба баксів двісті на оновлення програмного забезпечення бортового комп'ютера, адже воно там вже "застаріле" і не сумісно із новим контроллером в заміненому фонарі. А володар вже не може відмовитися від купівлі, хоча, якщо б знав це все заздалегідь, сильно би подумав, чи воно йому треба.
А конкуреція -- а що конкуренція? Конкуренція сьогоднішніми днями заеінчується на фразі "зараз всі так роблять".
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:28
M-Audio
а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе
То что некоторые элементы на машинах, только вышедших по новым поколению/платформам, особенно с китайщины, невозможно дефектовать по позициям и ремонтируются заменой агрегата - в курсе.
То что с гибридом на базе престижного и жутко дорогого кроссовера/седана, после ДТП особенно, лучше не связываться - знаю.
Таких тойот и ниссанов, как делали всего лишь менее 20ти лет назад уже не делают.
Потому что иначе авто, стоившее тогда 50 и более тыс. сейчас с учётом инфляции стоило б .... сами посчитайте.
Эскалейд и Субурбан с такими же Фордами и Крайслерами поэтому так и стоят, там, и часто под двести куе с завода. И пикапы почти столько же тоже. .
