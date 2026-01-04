Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Нед 04 січ, 2026 12:42

а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе

То что некоторые элементы на машинах, только вышедших по новым поколению/платформам, особенно с китайщины, невозможно дефектовать по позициям и ремонтируются заменой агрегата - в курсе.

То что с гибридом на базе престижного и жутко дорогого кроссовера/седана, после ДТП особенно, лучше не связываться - знаю.

Таких тойот и ниссанов, как делали всего лишь менее 20ти лет назад уже не делают.

Потому что иначе авто, стоившее тогда 50 и более тыс. сейчас с учётом инфляции стоило б .... сами посчитайте.

вы говорите про авто или самолёты? я тогда купил новый бюджетний в салоне Ниссан за бумагу поместившуюся в коробку от кроссовок

Додано: Нед 04 січ, 2026 12:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Патрол стоил тогда от 52тыс на ручке

Патфайдер от 45 вроде

Навара(купил топовую) была и бомжовая для работы за 37

Все авто НЕ таиландской сборки как сейчас.

Патрол новый сейчас называется Армада и немного другой и намного дороже. барабашов

Додано: Нед 04 січ, 2026 13:07

Патфайдер от 45 вроде

Навара(купил топовую) была и бомжовая для работы за 37

Все авто НЕ таиландской сборки как сейчас.

Альмера её имя ,но на автомате

Додано: Нед 04 січ, 2026 13:13

а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе Это ж собирательный образ. Конкретно про задний фонарь была история со знаменитым Ford F-150.

Совсем свежая история то-ли про Huyndai, то-ли про Honda, где после замены тормозных колодок потребовалась калибровка, которую можно сделать, как оказалось, только с помощью фирменного ПО с подпиской стоимостью 2000 долларов в год. Ещё раньше в Канаде была потрясающая история про новую электричку, которую владелец чиркнул днищем (то есть корпусом батареи) об бордюр, и решил на всякий случай показать дилеру. Тот заявил, что для данного повреждения возможна только полная замена батареи общей стоимостью с работой то-ли больше, чем стоимость такого же нового автомобиля, то-ли близко к этому. Агрументация отдельно потрясала: несмотря на то, что повреждение явно не было серьёзным и угрожающим, производителем вообще не предусмотрены процедуры оценки и ремонта таких повреждений, а значит дилер не имеет права ничего оценивать, только обязан предлагать замену.

Это ж собирательный образ. Конкретно про задний фонарь была история со знаменитым Ford F-150.

Совсем свежая история то-ли про Huyndai, то-ли про Honda, где после замены тормозных колодок потребовалась калибровка, которую можно сделать, как оказалось, только с помощью фирменного ПО с подпиской стоимостью 2000 долларов в год. Ещё раньше в Канаде была потрясающая история про новую электричку, которую владелец чиркнул днищем (то есть корпусом батареи) об бордюр, и решил на всякий случай показать дилеру. Тот заявил, что для данного повреждения возможна только полная замена батареи общей стоимостью с работой то-ли больше, чем стоимость такого же нового автомобиля, то-ли близко к этому. Агрументация отдельно потрясала: несмотря на то, что повреждение явно не было серьёзным и угрожающим, производителем вообще не предусмотрены процедуры оценки и ремонта таких повреждений, а значит дилер не имеет права ничего оценивать, только обязан предлагать замену.

а мне взбрело недавно в голову продать авто , в котором я меняю лампочки накала ДХО и задних па 100 грн., сам , буду и дальше любоваться красавицей купленной в салоне новой, подустала конешно ,я не про Альмеру проданную в 2014 но .....

