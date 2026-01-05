Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Нед 04 січ, 2026 12:42 барабашов написав: M-Audio

а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе

а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе

То что некоторые элементы на машинах, только вышедших по новым поколению/платформам, особенно с китайщины, невозможно дефектовать по позициям и ремонтируются заменой агрегата - в курсе.

То что с гибридом на базе престижного и жутко дорогого кроссовера/седана, после ДТП особенно, лучше не связываться - знаю.

Таких тойот и ниссанов, как делали всего лишь менее 20ти лет назад уже не делают.

Потому что иначе авто, стоившее тогда 50 и более тыс. сейчас с учётом инфляции стоило б .... сами посчитайте.

вы говорите про авто или самолёты? я тогда купил новый бюджетний в салоне Ниссан за бумагу поместившуюся в коробку от кроссовок вы говорите про авто или самолёты? я тогда купил новый бюджетний в салоне Ниссан за бумагу поместившуюся в коробку от кроссовок Vadim_

Додано: Нед 04 січ, 2026 12:57 Re: Еміграція, заробітчанство Патрол стоил тогда от 52тыс на ручке

Патфайдер от 45 вроде

Навара(купил топовую) была и бомжовая для работы за 37

Все авто НЕ таиландской сборки как сейчас.

Патрол новый сейчас называется Армада и немного другой и намного дороже. барабашов

Додано: Нед 04 січ, 2026 13:07 барабашов написав: Патрол стоил тогда от 52тыс на ручке

Патфайдер от 45 вроде

Навара(купил топовую) была и бомжовая для работы за 37

Все авто НЕ таиландской сборки как сейчас.

Альмера её имя ,но на автомате Альмера её имя ,но на автомате Vadim_

Повідомлень: 4388 З нами з: 23.05.14 Подякував: 636 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 січ, 2026 13:13 барабашов написав: M-Audio

а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе Это ж собирательный образ. Конкретно про задний фонарь была история со знаменитым Ford F-150.

Совсем свежая история то-ли про Huyndai, то-ли про Honda, где после замены тормозных колодок потребовалась калибровка, которую можно сделать, как оказалось, только с помощью фирменного ПО с подпиской стоимостью 2000 долларов в год. Ещё раньше в Канаде была потрясающая история про новую электричку, которую владелец чиркнул днищем (то есть корпусом батареи) об бордюр, и решил на всякий случай показать дилеру. Тот заявил, что для данного повреждения возможна только полная замена батареи общей стоимостью с работой то-ли больше, чем стоимость такого же нового автомобиля, то-ли близко к этому. Агрументация отдельно потрясала: несмотря на то, что повреждение явно не было серьёзным и угрожающим, производителем вообще не предусмотрены процедуры оценки и ремонта таких повреждений, а значит дилер не имеет права ничего оценивать, только обязан предлагать замену.

а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе Это ж собирательный образ. Конкретно про задний фонарь была история со знаменитым Ford F-150.

Совсем свежая история то-ли про Huyndai, то-ли про Honda, где после замены тормозных колодок потребовалась калибровка, которую можно сделать, как оказалось, только с помощью фирменного ПО с подпиской стоимостью 2000 долларов в год. Ещё раньше в Канаде была потрясающая история про новую электричку, которую владелец чиркнул днищем (то есть корпусом батареи) об бордюр, и решил на всякий случай показать дилеру. Тот заявил, что для данного повреждения возможна только полная замена батареи общей стоимостью с работой то-ли больше, чем стоимость такого же нового автомобиля, то-ли близко к этому. Агрументация отдельно потрясала: несмотря на то, что повреждение явно не было серьёзным и угрожающим, производителем вообще не предусмотрены процедуры оценки и ремонта таких повреждений, а значит дилер не имеет права ничего оценивать, только обязан предлагать замену.

а мне взбрело недавно в голову продать авто , в котором я меняю лампочки накала ДХО и задних па 100 грн., сам , буду и дальше любоваться красавицей купленной в салоне новой, подустала конешно ,я не про Альмеру проданную в 2014 но ..... а мне взбрело недавно в голову продать авто, в котором я меняю лампочки накала ДХО и задних па 100 грн., сам , буду и дальше любоваться красавицей купленной в салоне новой, подустала конешно ,я не про Альмеру проданную в 2014 но ..... Vadim_

Додано: Нед 04 січ, 2026 18:37 Еміграція, заробітчанство



News from France



Ось і наступив довгоочікуваний 2026 рік і почалися довгоочікувані студентські питання для українців.



News from France



Ось і наступив довгоочікуваний 2026 рік і почалися довгоочікувані студентські питання для українців.

Наприклад: дитина наполегливо вчила французьку мову, знає її на рівень В2 і виявила бажання вчитися у Франції. Відмінник школи.

Як це зробити?

Цікаво, що на допомогу приходять українські шахраї, які сидять в Україні і думають, як би кого та десь одурити з метою заробити мішечок або торбу грошей.

Шахрайство трохи незвичне: мова не про оцінки або «допомогу поступити» (весь вступ в он-лайн режимі), а в тому, що сидячі в Україні пропонують «організувати» фіктивну (!) адресу проживання студента у Франції.

При чому - дистанційно, без «пацієнта».



Чому пропонують таку свинячу послугу, яка скорше за все закінчиться депортацією та штрафом в 30 000€?



Є два методи вступу у французькі університети:

- на загальних підставах. Як студент-іноземець. В цьому випадку треба довести, що студент має на рахунках достатню суму грошей, яка забезпечить йому проживання у Франції та навчання у Франції. Орієнтиром може бути сума в ХХ 000€ на рік.

- як студент з України, який має статус «Тимчасовий захист». Тоді студент має право навіть на стипендію в 700€, та не треба доводити, що десь в світі є груша, з під якої щорічно викопують мішок монеток.



Ось тут і фокус: за французькими законами не надається статус «Тимчасовий захист» людині, яка є дитиною, тобто має вік до 19 років. Крім того, людина повинна мати місце для проживання.

Документ про надання місця для проживання теоретично оформити дуже легко: рукописна форма, до якої додається ксерокопія ID-карти.

Мається на увазі, що така адреса є реальною адресою реального постійного проживання у Франції, а не фіктивною адресою, яку хтось в Україні якось оформив за гроші.

Я спілкуюся з родиною, в якій дівчина з Чернігова навчається в університеті в місті Мец. Там все зробили вірно: студентка прибула разом з мамою, мама оформила «Тимчасовий захист» (туди дочка дитина/студентка ніяк не вписана і не вказана, але мається на увазі, що вони проживають легально вдвох).



Саме зараз шахраї розставляють мережу захвату недосвідчених людей.

Слава Богу, є наша українська діаспора у Франції, яка надає або намагається надавати кваліфіковану допомогу.



Ось свіжа порада від нашої українки пані Наталі, яку я оцінюю як правильну:

«Статус біженця надає ряд пільг для вступу до навчального закладу (виділяється окрема квота для біженців) і отримання підвищеної стипендії, тому я би радила розглянути можливість приїхати абітурієнтці з кимось із батьків, оформити статус і подаватися на вступ саме в якості біженки. Українська агенція, цілком можливо, має контакти на місцях, з якими співпрацює щодо опікунства, тож це не обов'язково шахрайство, але треба точно розуміти процедуру і усвідомлювати, які зобов'язання бере на себе агенція. До речі, зверніть увагу, що наприкінці минулого року парламент проголосував рішення про відміну житлової допомоги для студентів країн поза ЄС (Україна на сьогодні не в ЄС, тож українські студенти зі студентським статусом, є такий ризик, не будуть її отримувати, на відміну від українських студентів з біженським статусом).»



Порада тим більш правильна, бо студентка з Чернігова, з родиною якої я товаришую, дуже з великими труднощами знайшла собі житло і відносно дешеве: 300€ за кімнату.

А місце в гуртожитку проґавила, бо їздила з мамою із Франції в Чернігів «за теплими речами», про зараз - гадаю - серед французьких мод та французьких цін на одяг дуже жалкує…



P.S. Щойно мама студентки мені написала: «Ви знаєте, наша студентка Олександра сказала, що їй у Франції вже краще, тихо, спокійно. Бо у нашому місті було стільки прольотів, що жах…»

Щодо навчання:

« По навчанню втягнулася вже трохи. Для неї дивно, що ніхто не дає ані літератури, ані питань за якими треба готуватися до іспиту або заліку… Часто питають навіть те, про що навіть не розповідали. Для них це норма…

Але головне, що вона вчиться спокійно, вже нерву, а просто робить те, запади чого вона сюди приїхала…»



Щодо стипендії та витрат:

«Так, реально платять гроші на картку. Вона дуже своєрідна дитина. Сказала, що хоче спробувати пожити лише на свої кошти. Тому грошей не бере. І я не здивуюся, якщо вона ще щось і відкладає…

Платить за житло, мобільний зв'язок , а далі якось розподіляє…

Обід в студентський їдальні коштує 1 євро для студентів…» akurt

Додано: Нед 04 січ, 2026 18:49 Хто так пише той і головний шахрай, "мимо проходящий" " случайно"

Повідомлень: 4388 З нами з: 23.05.14 Подякував: 636 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 січ, 2026 19:05 Це вам штучний інтелект підказав?

Дивно. Зазвичай він розумніший.



Хоча можна зрозуміти майбутнього лендлорда з Дніпра: втрата навіть одного потенційного орендаря - дівчини з мамою (батько дівчини зараз на фронті) з многостраждального Чернігова - дуже болюча втрата, ще й не таку бздуру придумаєш... akurt

Повідомлень: 11645 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4104 раз. Подякували: 1523 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 08:23 BIGor написав: Bobua написав: Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд. Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.

Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму. Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.



Успіх для тих, хто звалює геть від “усіх тих заздрісних”.

Бо вище у темі подавали ідеї бити морди всім заздрісним/ворожим. А от Айн Ренд дуже довго описувала сценарій без мордобоїв...

Втім, у книзі здивувало, що от все-все-все трималось на такій малій жменьці людей. А всі решта -- взагалі якісь нежиттєздатні. 🤦

Але х.з. Може і справді всі галузі виробництва тримаються на лічених особах? І якщо вони кудись щезнуть, то всім іншим буде глина? 🤔 Завжди, звісно ж, лишається варіант “пасти телята за селом”. Але ж узагалі без електрики... Бо навіть соняч.батареї колись та зламаються. І нових не купите, хай скільки золот маєте.

Бо недарма ж таки навіть у сссср талановитих тримали у якихось “шараш.конторах” і забезпечували докорінно інший рівень прав і свобод.



І якщо думати про майбутнє світу в цілому -- чи добре у ньому живеться талановитим серед заздрісної бикоти? Чи не схочуть вони колись кудись звалити? Чи існують ще хоч десь дієві схеми захисту їхньої діяльності й життя, аби мали сенс продовжувати їх всередині людськ.суспільства? Успіх для тих, хто звалює геть від “усіх тих заздрісних”.Бо вище у темі подавали ідеї бити морди всім заздрісним/ворожим. А от Айн Ренд дуже довго описувала сценарій без мордобоїв...Втім, у книзі здивувало, що от все-все-все трималось на такій малій жменьці людей. А всі решта -- взагалі якісь нежиттєздатні. 🤦Але х.з. Може і справді всі галузі виробництва тримаються на лічених особах? І якщо вони кудись щезнуть, то всім іншим буде глина? 🤔 Завжди, звісно ж, лишається варіант “пасти телята за селом”. Але ж узагалі без електрики... Бо навіть соняч.батареї колись та зламаються. І нових не купите, хай скільки золот маєте.Бо недарма ж таки навіть у сссср талановитих тримали у якихось “шараш.конторах” і забезпечували докорінно інший рівень прав і свобод.І якщо думати про майбутнє світу в цілому -- чи добре у ньому живеться талановитим серед заздрісної бикоти? Чи не схочуть вони колись кудись звалити? Чи існують ще хоч десь дієві схеми захисту їхньої діяльності й життя, аби мали сенс продовжувати їх всередині людськ.суспільства? Bobua

Повідомлень: 2688 З нами з: 24.08.10 Подякував: 123 раз. Подякували: 185 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 14:17 Панове відверто здивували обізнаністю творчості письменниці Ayn Rand , яка 20-ти річною дівчиною стала емігранткою, виїхавши за студентською візою...

Її философія вважає "правильным" тільки виключно раціональну (!) поведенку.

Не всім це подобається, але доволі часто в дотичний спосіб або згадується на цій гілці, або пропагандується.



Для мене її роман "Atlas Shrugged" (у нас відомий під назвою «Атлант расправил плечи») цікавий тим, що коли син вивчив англійську мову, то читав її роман в оригіналі , чим мене неочікувано сильно здивував. Ось і приклад "раціональної поведінки".



Дякую, панове, за такі раціональні дописи. Прямо несподівано... akurt

