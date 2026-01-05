Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Доволі несподівано для мене з Анталії (Туреччина) в Іспанію переїхав давній знайомий. Досить давно мешкав в Анталії - і раптом став мешканцем Іспанії...
Як же там намазано медом? І чи намазано...
1. Переїхали в невеличке містечко на узбережжі Середземного моря - між Валенсією та Барселоною. Я проїжджав через це містечко в листопаді 2023 року і навіть не звернув на нього уваги: https://maps.app.goo.gl/Sw3US45QbhbRc252A
2. Основним чинником для вибору місця була ціна на проживання: зазвичай у Валенсії вона досить висока (1500...2000 євро), а ось тут - всього 1 година за кермом - за 800...900...1000 євро можна зняти дуже пристойне житло... Цікаво, що НЕ на березі моря здають житло і вдвічі дешевше...
3. Щоби зняти житло, орендодавці вимагають купу документів, Договір про працевлаштування, виписки з рахунків, ще якісь гарантії - але наші українці - якщо не враховувати цей форум, де можуть навісти будь-який ярлик на шию - як он один легінь вище - допомагають українцям. В цьому випадку допомогла взяти в оренду саме наша діаспора... Рієлтори - українці. Суттєво допомогли. Ось так... Це при тому, що вимоги до орендаря дуже високі у зв"язку з відомою бідою під назвою "окупаси"... Дуже добре спрацював і контракт з роботою на компанію в США...
4. Вибір міста не просто так: до цього прилітали розвідати, почути "іспанський смак" та понюхати "іспанське повітря"... Тоді прийняли рішення... проїзд з Анталії в наш час має сенс: в Туреччині зараз на абсолютно все ціни європейські. Можливо - але не зовсім і факт - ще ціна на оренду трохи нижча... А так дійсно родині - ще й не з одною, в тому числі з дуже малою дитиною - має сенс.
5. Цікавий факт: мають приятелів, які мешкають в Барселоні, ніби-то все ОК,. але зранку до вечора мріють переїхати у Францію... Один з чинників: в Барселоні треба добре знати і іспанську мову, і каталонську, а вони все життя раніше вчили французьку... Мовний бар"єр зобовʼязує думати над цим...
6. В Анталії мали авто на турецьких номерах - продали - та планують пізніше - коли все буде ОК з документами - купити авто на іспанських. Хочуть гібрид...
Имея удаленную работу это отличный выбор жить в пригороде крупного города. Тем более возле моря. Не только из-за стоимости, а вообще в плане комфорта.
И да, сейчас много наших уже работает, и не первый год, в том числе и риелторами, и через них и правда на порядок проще снять жилье. Знакомые тоже недавно приехали, сняли через нашего риелтора без кучи доков и авансов.
Единственный минус в том что наши обычно берут 1 месяц комиссию с того кто снимает, в отличии от испанских агенств где комиссию обычно платит тот кто сдает. Ну то такое, когда у тебя выбор или не снять вообще (или снять с авансом на год вперед) или 1 раз заплатить ту 1000 евро и потом спокойно жить пару лет в той аренде, то оно уже не так страшно.
Кто, что- это гарантирует? так как и то что не съедут через 2 месяца
У більшості зараз -- саме так. Створені, щоб від'їздити чотири роки типової лізінгової програми, і з метою не дати можливість нормальної експлуатації в післягарантійний період.
Можливо ви забули про принципи конкуренції і попиту/пропозиції, де овно просто не будуть купляти або тільки з дисконтом?
Всі штучні вади старанно ховаються, щоб не дати викрити справжнє становище до моменту продажу, а далі виробнику все це вже не цікаве. Хіба що змусити володаря це через півроку-рік оформити пару-трійку платних підписок бо "безкоштовний період користування скінчився". А ще згодом той же володілець діздається, що згорівша світлодіодна збірка в задньому фонарі міняється тільки з самим фонарем за 500 доларів, і ще треба баксів двісті на оновлення програмного забезпечення бортового комп'ютера, адже воно там вже "застаріле" і не сумісно із новим контроллером в заміненому фонарі. А володар вже не може відмовитися від купівлі, хоча, якщо б знав це все заздалегідь, сильно би подумав, чи воно йому треба. А конкуреція -- а що конкуренція? Конкуренція сьогоднішніми днями заеінчується на фразі "зараз всі так роблять".
А нафейхоа, ото оновленя програмного забезпечення, щоб дупу з пункта А в пункт В доставити?
Vadim_ написав:Кто, что- это гарантирует? так как и то что не съедут через 2 месяца
Vadim_ написав:Кто, что- это гарантирует? так как и то что не съедут через 2 месяца
цирк на дроті , в якому ще бізнесі є такі умови, там? взял фуру товара , рассчитаюсь когда то потом если захочу
Vadim_ написав:Кто, что- это гарантирует? так как и то что не съедут через 2 месяца
цирк на дроті , в якому ще бізнесі є такі умови, там?
Хз. Ну недвига это больная тема в Испании: 1. Ее не хватает. 2. Много недвиги скупают лендлорды с 10+ квартир как инвестицию + под аренду. Хотя часто ее даже не сдают, а просто ждут пока подорожает. 3. На юге чуть ли не половина недвиги продается иностранцам типа тех же англичан для которых это просто дачи на 2-4 недели в году (как в моей урбанизации). 4. Все вышеперечисленное толкает цены вверх (рост 30%+ за последние пару лет) и рядовым испанцам все тяжелее что-то купить. Хотя тут еще накладывается их менталитет поменьше работать и побольше отдыхать. Сиеста и тд. Так как даже украинцы приехав без ничего умудряются за 3-4 года собрать на ипотеку. А испанцы такие что скорее будут до 40 лет с родителями жить, чем работать на выходных например. Поэтому, чтобы бедолагам без квартир совсем грустно не было, законы аренды прописали под них.
Bolt написав:А нафейхоа, ото оновленя програмного забезпечення, щоб дупу з пункта А в пункт В доставити?
Так а що робити, якщо запчастина після заміни не працює, бо комп'ютер в автомобілі її "не бачить"? Раніше китайці в своїх виробах (не про автомобілі) економили на всьому, що складно виявити одразу на місці, тобто до моменту передачі грошей. Тепер взагалі всі виробники щось вигадують таке, щоб виріб працював при продажі, але щоб виробник залишав за собою контроль за пристрієм. Вони називають це інноваціями. Коли пристрій безальтернативно залежить від "сервісів" виробника, то з часом він або починає вимагати грошей за продовження можливості користуватись (що під час купівлі не передбачало окремої оплати), або взагалі припиняє "підтримку", тобто іноді можливість навіть увімкнути пристрій стає недоступною, купляйте новий девайс ("ми завжди дбаємо, щоб ви користувались тільки сучасними і безпечними технологіями", ага). А ще буває, що виробник продається якійсь іншій фірмі, і вже вона припиняє обслуговування. Або просто банкрутує. До речі, з якоюсь локальною китайською маркою електромобілів так було. Виробник збанкрутував, сервери вимкнули, а автомобіль, як виявилося, без з'єднання з сервером взагалі не працездатний. Ото радощів було у володільців.