Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 22:07

Ну як я розумію, ви скоро станете лендлордом і думка зміниться.
Це і не фура з товаром і не обід в ресторані: це робота з людьми.

Два місяці тому виселили з 3-к квартири в Анталії одного учасника нашого форуму - колишнього мешканця Бучі.
Він заселився навесні 2021 року - реально повезло: повністю мебльована квартира (за кордоном це рідко буває) в хорошому місці, а власник постійно мешкає в Парижі (без жартів).
В 2023 році власник через свого представника почав натякати, що планує підвищити ціну, тому що за рахунок інфляції ціна з 400€ опустилася до 200€.
Наша людина чинила опір - і на першому етапі я його підтримував, надаючи поради, як боротися з турецьким орендодавцем.
Але далі справа вже пішла в бік абсурду (за рахунок інфляції ліра/долар) і власник зажадав ринкову ціну з логічним дисконтом.
Тут наша людина пішла в «глухий отказ».
Мене більше всього дратувала його логіка:
«Я здаю свою 2-к квартиру в Бучі за 9000 гривень і можу платити за 3-к квартиру в Анталії тільки цю суму. І не копійки вище!»
Я йому говорив, що це неправильна логіка.
Кожен товар має свою ціну і не можна порівнювати 2-к квартиру в Бучі з 3-к квартирою на міжнародному курорті. Радив йому погодитися на ринкову ціну з дисконтом.
Не погодився.
Ну що ж, власник прилетів з Парижу - виграв суд - виселив нашого бучанського героя.
Ледве знайшов щось аналогічне за 800€. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 22:14

смотрел ютуб , похоже от росийских арендаторов в Японии , как они возвращали квартиру по окончании аренды, как вымывали, то шо в европе это извращение
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 23:03

  Vadim_ написав:цирк на дроті , в якому ще бізнесі є такі умови, там?
взял фуру товара , рассчитаюсь когда то потом если захочу :shock:


Просто повага до права власності близьконульова, якщо це не право власності великих корпорацій. Та й для них не завжди.
Ваш приклад з продуктами -- це ж один-в-один нещодавна епідемія крадіжок в американських супермаркетах. Саме так і відбувалось: набрав і пішов. Затримати права ніхто не має, поліцію викликати сенсу немає, крадіжка до 500 з чим-то доларів злочином не вважається, можуть тільки пожурити трохи і відпустити. Не те, що "колись розрахуюсь", а вони взагалі розраховуватись навіть не думали.
Але останнім часом не чую такого, цікаво, що змінилося?
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 23:32

Re: Еміграція, заробітчанство

С другой стороны посмотрите цифры:

1. К концу 2024 года в Испании насчитывалось 27 010 608 домов.
2. По последним данным, Каталония оставляет за собой статус региона с самым большим количеством подобных случаев — 7 009, что составляет 42% от совокупного числа таких преступлений во всей стране. Тоесть всего количество оккупасов около 17к.

17 тысяч от 27 миллионов = 0.0006%.

Тоесть оно так выглядит страшно что вот как придут, как оккупируют, закон на их стороне и тд и тп. Но на деле вероятность такого события настолька низка, что с тем же успехом можно бояться ездить на машине. И то, там наверное вероятность попасть в аварию повыше будет.

Хотя глобально да, вся эта проблема оккупасов в целом дурацкая как по мне - у тебя считай отжали недвигу, и ты еще должен 1.5 года доказывать что она твоя. Такого впринципе не должно быть.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 23:40

такой закон только наркоманы могут принять и за это их не сажать, может нам не надо было в европу стремиться ?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 08:35

Тема дійсно дурацька, але цей закон дає право, он вже поляки користуються: https://nowinywschodnie.pl/glosno-o-zbr ... -polakach/

Мало того що майно де-факто можуть відібрати, так і ще вбити можуть.
Re: Еміграція, заробітчанство

живе в орендованому житлі:
• Румунія — 5,7%
• Словаччина — 6,9%
• Угорщина — 8,4%
• Польща — 12,9%
• Болгарія — 14,0%
• Італія — 24,1%
• Чехія — 25,3%
• Іспанія — 26,3%
• Португалія — 26,6%
• Бельгія — 29,7%
• Греція — 30,3%
• Нідерланди — 31,2%
• Фінляндія — 31,9%
• Швеція — 35,2%
• Франція — 38,8%
• Данія — 39,1%
• Австрія — 45,5%
• Німеччина — 52,8%
• Швейцарія — 58%

Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.
  Дюрі-бачі написав:Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.

Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.
Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.
Я тоже думаю, что не все хотят обзаводиться собственным жильём. Финансовая выгода от такого владения во многих странах сомнительна, а мобильность ограничивает.
Тема дійсно дурацька, але цей закон дає право, он вже поляки користуються: https://nowinywschodnie.pl/glosno-o-zbr ... -polakach/

Мало того що майно де-факто можуть відібрати, так і ще вбити можуть.

А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?
