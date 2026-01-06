|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:22
Vadim_ написав:
А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?
Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.
В целом ситуации "как в Испании" вполне возможны.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3600
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:25
Vadim_ написав:
А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?
Эти ребята могут решить вопрос где угодно, но потом все равно суд 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9227
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21718 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:29
M-Audio написав: Vadim_ написав:
А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?
Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.
В целом ситуации "как в Испании" вполне возможны.
выходит шо там такая же демократия , правосудие и право собственности как и у нас?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4418
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:51
Vadim_ написав:
выходит шо там такая же демократия , правосудие и право собственности как и у нас?
Демократия - это когда тебя посылают к черту, а ты идёшь, куда хочешь (с)
Суть цивилизации заключается в том, что конфликты интересов разрешаются не прямым противостоянием, а специально назначенными людьми. Это получается значительно дольше, чем просто подраться 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9227
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21718 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|