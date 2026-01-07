А можна було продати на OLX вдвічі дорожче... Всі ці трейд іни - розвод лінивих і не дуже розумних клієнтів ИМХО, в жодному не дають ринкову ціну.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:34
Можливо і так, але я не маю можливості щось продати на OLX, бо не мешкаю в Україні.
Крім того, той OLX повний на шахраїв.
Я продавав досить непоганий смартфон в 2014 році: покупець нормальний, ціну узгодили, смартфон вдвох перевірили, зауважень немає - розʼіхалися.
Дзвонить покупець через 3 години i говорить, що смартфон проблемний, буцім то він не підʼєднується до мережі Wi-Fi тому що в нього відсутній/зіпсований модуль такого підʼєднання.
Я так зрозумів що за 3 години хлопці підмінили всю начинку та хотіли мені повернути «фуфло».
Так що нехай OLX буде без мене.
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:45
нуууу хоть кабель, у меня только телепон біл, заряжаюсь от блока Самсунг жены через подаренній кабель айфона знакомого , но у меня древний 10XR . естественно куплен новым в магазе , Комфи
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:26
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:49
Сибарит в мене довго був 1+6Т, зараз Samsung S25 Ultra (який явно не вартий тих грошей, що за нього дав, але це менше із зол), а читав, що 1+ почали блокувати смарти, перепрошиті на глобальну версію за межами Китаю
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:57
это же политика айфона присядь на эту наркоту,
хотел Хуавей ,
дитина каже ні і жена біла не против дать денег , до єтого біл Самсунг А3 года 2014 наверное ,вещь ,металлический корпус , дизайн и не глючил ,но упал на кафель... , представитель или хз хто он там сказали шо такие єкрані сняті с производва уже , левандос я не захотел и просто вібросил телефон
Додано: Сер 07 січ, 2026 21:42
Re: Еміграція, заробітчанство
В самого 13 про
Думаю я б просто поміняв аккум поки, бо не бачу сенсу міняти сам апарат
Кабелями давно не користуюсь, як тільки зʼявилася функція безпровідної зарядки
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|