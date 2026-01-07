RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- вони погоджуються в мене викупити його за 230 $. Наче й непогано

А можна було продати на OLX вдвічі дорожче... Всі ці трейд іни - розвод лінивих і не дуже розумних клієнтів ИМХО, в жодному не дають ринкову ціну.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:34

Можливо і так, але я не маю можливості щось продати на OLX, бо не мешкаю в Україні.
Крім того, той OLX повний на шахраїв.
Я продавав досить непоганий смартфон в 2014 році: покупець нормальний, ціну узгодили, смартфон вдвох перевірили, зауважень немає - розʼіхалися.
Дзвонить покупець через 3 години i говорить, що смартфон проблемний, буцім то він не підʼєднується до мережі Wi-Fi тому що в нього відсутній/зіпсований модуль такого підʼєднання.
Я так зрозумів що за 3 години хлопці підмінили всю начинку та хотіли мені повернути «фуфло».

Так що нехай OLX буде без мене.
akurt
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:45

  akurt написав:Тільки кабель зарядки.
У порівнянні з iPhone 13 Pro я би не сказав, що щось сталося величне.
Поки що помічаю, що екран трохи став яскравіший чи трохи більш чіткий.
В певному смислі я мусив зробити такий обмін, бо мій iPhone 13 Pro мав ємність акумулятора не більше 75%, зʼявлялося повідомлення про необхідність заміни акумулятора. Смартфон досить швидко розряджався.

нуууу хоть кабель, у меня только телепон біл, заряжаюсь от блока Самсунг жены через подаренній кабель айфона знакомого :mrgreen: , но у меня древний 10XR . естественно куплен новым в магазе , Комфи
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:26

  Vadim_ написав:нуууу хоть кабель, у меня только телепон біл

Пора переходить на китайцев. У меня в комплекте шла зарядка 66 Вт. И достаточно приличный кабель.
Сибарит
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:49

Сибарит в мене довго був 1+6Т, зараз Samsung S25 Ultra (який явно не вартий тих грошей, що за нього дав, але це менше із зол), а читав, що 1+ почали блокувати смарти, перепрошиті на глобальну версію за межами Китаю
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:57

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:нуууу хоть кабель, у меня только телепон біл

Пора переходить на китайцев. У меня в комплекте шла зарядка 66 Вт. И достаточно приличный кабель.

это же политика айфона присядь на эту наркоту,
хотел Хуавей ,
дитина каже ні і жена біла не против дать денег :mrgreen: , до єтого біл Самсунг А3 года 2014 наверное ,вещь ,металлический корпус , дизайн и не глючил ,но упал на кафель... :( , представитель или хз хто он там сказали шо такие єкрані сняті с производва уже , левандос я не захотел и просто вібросил телефон
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:42

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Тільки кабель зарядки.
У порівнянні з iPhone 13 Pro я би не сказав, що щось сталося величне.
Поки що помічаю, що екран трохи став яскравіший чи трохи більш чіткий.
В певному смислі я мусив зробити такий обмін, бо мій iPhone 13 Pro мав ємність акумулятора не більше 75%, зʼявлялося повідомлення про необхідність заміни акумулятора. Смартфон досить швидко розряджався.
В самого 13 про
Думаю я б просто поміняв аккум поки, бо не бачу сенсу міняти сам апарат
Кабелями давно не користуюсь, як тільки зʼявилася функція безпровідної зарядки
Faceless
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 22:51

Faceless
У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,
А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема
Hotab
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 23:05

  Faceless написав:В самого 13 про
Думаю я б просто поміняв аккум поки, бо не бачу сенсу міняти сам апарат
Кабелями давно не користуюсь, як тільки зʼявилася функція безпровідної зарядки

Ви теж правильно робите. Я такий варіант розглядав. Просто замінити батарею і все.
Але у Франції це коштувало 120€, в США 98$.
Я пішов шляхом заміни смартфона тому що повинно вийти з урахуванням Trade-in новий «новомодний» смартфон обійтися в 878-230=648$.
Але реальна різниця несуттєва: трохи менше вага і начеб-то більш якісний екран.

Пишуть в мережі, що 7 січня - День програміста!
Всіх програмістів поздоровляю!
akurt
1
2
7
