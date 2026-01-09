Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Вроде как с 10 (?) яфоны пошли водонепроницаемые. Как в таком яфоне может загрязниться динамик? Я тоже допускал такую возможность, но там идет сеточка. Если она водонепроницаема, то что туда может пролезть? Справедливости ради, у меня давно и с каждым телефоном такая фигня.
Там саме оця металева сітка забруднюється, вона від води або пилюки не захищає. З власного досвіду з туєвойхучєй різних смартфонів, якщо постійно таскать смарт в карманах, то така проблема з часом з`явиться.
M-Audio написав:Батареї люблять повільне заряджання і повільне розряжання. Так вони менше зношуються, краще тримають заряд і витримують більше циклів. Швидке заряджання на телефоні взагалі якийсь нонсенс. Поставте заряджатись на ніч, і до ранку він в будь-якому темпі буде вже заряджений. А якщо вам треба впродовж дня його підзаряджати, то ви просто неправильний телефон під свої потреби обрали. Я вже багато років купляю телефон середнього цінового диапазона (середній - не серед айфонів, а взагалі). Я знаю, що в ньому не буде якогось надпотужного багатоядерного процесора і графічного чіпу, що гріються як пічка. Тому звичайний акумулятор (а вони більш-менш однакові) буде тримати довше, і не треба буде бігати, висунувши язика, в пошуках підзарядки. І помірний температурний режим також дуже сприяє надійності і довготривалості пристрою. Один із телефонів носив як основний років шість, що мене навіть дивувало, я не розраховував, що батарея проживе стільки. Він і зараз у мене, хоча я його не ношу з собою, а використовую як допоміжний, він все ще добре тримає. Йому зараз років сім точно, може навіть вісім або ще більше. Не все те золото, що бліщить.
У мене телефону вже 4 роки, вранці прокинувся - менше 20% залишилося. Поки каву пив та пошту перевіряв (хвилин 20-25) - зарядився до 80%. На півтори доби вистачить. Купував за 250 дол.
slonomag написав:Ну хз, я так то не эксперт по Польше, но вот взял на вскидку Гданськ, который находится фиг знает где на севере Польши (так себе локация как по мне), так там цены стартуют от 10к злотых за м = 2.5к евро. Так за эти деньги и в Аликанте можно купить квартиру, а если отъехать на 20км от моря, то и дешевле.
Так что по ценам на недвигу Польша походу уже обогнала Испанию. При том что еще и адекватной ипотеки под 2-3% нет как у нас.
П.С. Так что Польша то для богатых, Испания наше все )
Ґданськ - це туристичне місто. І ще багато ІТ та офісного планктону. Я особисто Батийське море не сприймаю, але багато поляків з незрозумілих причин полюбляє цю холодну воду та вітри з дощами і хочуть жити саме там
Бетон написав:Все хотят. Но не могут ни купить ни содержать. Быть домовладельцем в Европе - настоящее счастье, падающее на голову только вместе с наследством.
А так, пример Польши: строят очень много, цены рациональны. Все способы приобрести
За 10 тис зл в Гданську нічого не купите, щось притомне там починається від 16-18 тис. (4 тис євро). Але ж Аліканте це типу село, давайте вже порівнювати з Валенсією, хоча там і є метро, але хоч по населенню схожі.
Глянул их погоду, это же ппц: от -10 до 0 сейчас, дождь/снег (мряка под ногами наверное по колено) и тучи на все 10 дней вперед что синоптик выдает... Ну так, для сравнения, у меня +20 сейчас и солнышко светит ) Так что даже хз что там за туризм такой... Ну может там и правда ИТ конторы какие-то жирные сидят, и тянут цены вверх.
BIGor написав:За 10 тис зл в Гданську нічого не купите, щось притомне там починається від 16-18 тис. (4 тис євро). Але ж Аліканте це типу село, давайте вже порівнювати з Валенсією, хоча там і є метро, але хоч по населенню схожі.
Ну по населению Гданськ 460к, Аликанте 360к + постоянные туристы, я думаю +/- тоже самое. По размеру тоже +/- одинаковые. Ну даже если с Валенсией сравнивать - она не намного дороже Аликанте. Тоесть по цене +/- как Гданськ.
BIGor написав:За 10 тис зл в Гданську нічого не купите, щось притомне там починається від 16-18 тис. (4 тис євро). Але ж Аліканте це типу село, давайте вже порівнювати з Валенсією, хоча там і є метро, але хоч по населенню схожі.
Зараз поляки кинулись скупляти Іспанію, читав за 2025 рік купили 4000 нерухомостей, польські забудовники вважають це загрозою їх бізнесу. На хвилиночку найбільший забудовник в Польщі здав в 2025 році щось біля 4500 квартир.
У нас працює хлопець з Андалусії. Вивчився там, але нормальної роботи в Іспанії так і не знайшов. А в Польщі навіть шукати не треба - HR самі за руки хватають. Зараз поїхав на свята до батьків, сидить там у теплому светрі, бо опалення в будинку немає.
slonomag написав:Глянул их погоду, это же ппц: от -10 до 0 сейчас, дождь/снег (мряка под ногами наверное по колено) и тучи на все 10 дней вперед что синоптик выдает... Ну так, для сравнения, у меня +20 сейчас и солнышко светит ) Так что даже хз что там за туризм такой... Ну может там и правда ИТ конторы какие-то жирные сидят, и тянут цены вверх.
Według danych resortu pracy, na koniec grudnia 2025 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach wzrosła do 888,6 tys. – o 15,0 tys. osób więcej niż w poprzednim miesiącu, a o 102,5 tys. więcej niż w końcu poprzedniego roku
І це притому, що населення скоротилось на 170 тис.