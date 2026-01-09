Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3118311931203121 Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:23 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Глянул их погоду, это же ппц: от -10 до 0 сейчас, дождь/снег (мряка под ногами наверное по колено) и тучи на все 10 дней вперед что синоптик выдает... Ну так, для сравнения, у меня +20 сейчас и солнышко светит ) Так что даже хз что там за туризм такой...

Ну может там и правда ИТ конторы какие-то жирные сидят, и тянут цены вверх.

Ну может там и правда ИТ конторы какие-то жирные сидят, и тянут цены вверх. Глянул их погоду, это же ппц: от -10 до 0 сейчас, дождь/снег (мряка под ногами наверное по колено) и тучи на все 10 дней вперед что синоптик выдает... Ну так, для сравнения, у меня +20 сейчас и солнышко светит ) Так что даже хз что там за туризм такой...Ну может там и правда ИТ конторы какие-то жирные сидят, и тянут цены вверх.

У нас працює хлопець з Андалусії. Вивчився там, але нормальної роботи в Іспанії так і не знайшов. А в Польщі навіть шукати не треба - HR самі за руки хватають. Зараз поїхав на свята до батьків, сидить там у теплому светрі, бо опалення в будинку немає. У нас працює хлопець з Андалусії. Вивчився там, але нормальної роботи в Іспанії так і не знайшов. А в Польщі навіть шукати не треба - HR самі за руки хватають. Зараз поїхав на свята до батьків, сидить там у теплому светрі, бо опалення в будинку немає.

Ну Андалусия да, холоднее. Хотя если норм дом, то кондер решает проблему.



Ну Андалусия да, холоднее. Хотя если норм дом, то кондер решает проблему.

Ну и работа - это конечно слабое место Испании. Страна для тех кому за 35 - успели набить какой-то опыт и могут позволить себе работать на удаленке, желательно не на испанскую контору. Спасибо ковиду - даже не ИТ профессии теперь это умеют.

Якраз в темі переселенців і заробітчан, коли більшість часу рухаєшся по незнайомому місту з навігатором, перекладачем і т.д. (не існує смартфона, який би в такому режимі витримав хоча б 16 годин) можливість швиденько підзарядити смартфон надзвичайно важлива.



Якраз в темі переселенців і заробітчан, коли більшість часу рухаєшся по незнайомому місту з навігатором, перекладачем і т.д. (не існує смартфона, який би в такому режимі витримав хоча б 16 годин) можливість швиденько підзарядити смартфон надзвичайно важлива.

Та зараз і в Україні і в Берліні, враховуючи блек аути, теж дуже важлива швидка зярядка. Це я свого часу зекономив на павер-банку (74 Вт*год, а заряджається максимум 18 Вт, від нього S25U заряджається 15 Вт, а 1+6T - взагалі зі швидкістю 5 Вт...) і тільки тепер зрозумів чому не треба таке купувати...

Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:32 BIGor написав: Gastarbaiter написав: У нас працює хлопець з Андалусії. Вивчився там, але нормальної роботи в Іспанії так і не знайшов. А в Польщі навіть шукати не треба - HR самі за руки хватають. Зараз поїхав на свята до батьків, сидить там у теплому светрі, бо опалення в будинку немає.

Зараз з роботою в Польщі ж***, навіть ІТ, дивно що не читаєте новин

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Stopa- ... 65985.html

Według danych resortu pracy, na koniec grudnia 2025 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach wzrosła do 888,6 tys. – o 15,0 tys. osób więcej niż w poprzednim miesiącu, a o 102,5 tys. więcej niż w końcu poprzedniego roku

І це притому, що населення скоротилось на 170 тис. Зараз з роботою в Польщі ж***, навіть ІТ, дивно що не читаєте новинІ це притому, що населення скоротилось на 170 тис.

Не помітив. Мені періодично приходять пропозиції. І це в мене навіть немає цього "в активному пошуку".

Зараз з роботою в Польщі ж***, навіть ІТ, дивно що не читаєте новин

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Stopa- ... 65985.html

Według danych resortu pracy, na koniec grudnia 2025 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach wzrosła do 888,6 tys. – o 15,0 tys. osób więcej niż w poprzednim miesiącu, a o 102,5 tys. więcej niż w końcu poprzedniego roku

І це притому, що населення скоротилось на 170 тис. Зараз з роботою в Польщі ж***, навіть ІТ, дивно що не читаєте новинІ це притому, що населення скоротилось на 170 тис.

Не помітив. Мені періодично приходять пропозиції. І це в мене навіть немає цього "в активному пошуку". Не помітив. Мені періодично приходять пропозиції. І це в мене навіть немає цього "в активному пошуку".

Кадровий резерв хрюші набивають. Кадровий резерв хрюші набивають. Bolt Повідомлень: 3805 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:55 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Не помітив. Мені періодично приходять пропозиції. І це в мене навіть немає цього "в активному пошуку". Не помітив. Мені періодично приходять пропозиції. І це в мене навіть немає цього "в активному пошуку".

Кадровий резерв хрюші набивають. Кадровий резерв хрюші набивають.

Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:55 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Не помітив. Мені періодично приходять пропозиції. І це в мене навіть немає цього "в активному пошуку".

Кадровий резерв хрюші набивають.

ХЗ. Але я саме так до Польщі свого часу переїхав і потім 2 місця роботи змінив.



News from France



Сьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.

Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.

Вдень дійшов ураган до півдня Франції: просто шалений вітер.

У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.

Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.

Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.

Через годину приїхала аварійна бригада.

Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.

Ну хоч легше стало.

На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.

Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.

Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…

Панове українці: тримайтеся.

Як я зрозумів, французькі електрики зовсім телепні: вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»… akurt

Повідомлень: 11659 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4107 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:45 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from France



Сьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.

Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.

Вдень дійшов ураган до півдня Франції : просто шалений вітер.

У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.

Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.

Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.

Через годину приїхала аварійна бригада.

Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.

Ну хоч легше стало.

На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.

Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.

Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…

Панове українці: тримайтеся.

Як я зрозумів, французькі електрики зовсім телепні : вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»… Еміграція, заробітчанствоNews from FranceСьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.Вдень дійшов ураган до: просто шалений вітер.У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.Через годину приїхала аварійна бригада.Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.Ну хоч легше стало.На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…Панове українці: тримайтеся.Як я зрозумів,: вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»…

Кеша , вы во Франции и Турции одновременно? Кеша , вы во Франции и Турции одновременно? Vadim_

Повідомлень: 4453 З нами з: 23.05.14 Подякував: 638 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:51 То ви наслухалися дурні від вашого товариша, який під синагогою Дніпра збирає пожертву.

На мацу.

Я останній рік - навіть більше - мешкаю в Європі і нічого не приховую.

І ніколи не приховував. До цього мешкав в Анталії, де в вересні 2017 році за 50 000$ купив двокімнатну квартиру, все «під ключ». Ще й з плавальним басейном.

То не мій стиль: обманювати.

То вас хтось все життя обманював.

А я «не при тех делах» на вашому дніпровському жаргоні. akurt

Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:39 akurt

товариша, який під синагогою Дніпра збирає пожертву.

Схоже пішов на відпочинок надовго. З гарним (ну справді точніше не скажеш!) формулюванням «неадекватність». )))



товариша, який під синагогою Дніпра збирає пожертву.





Додано: Суб 10 січ, 2026 02:15 akurt написав: То ви наслухалися дурні від вашого товариша, який під синагогою Дніпра збирає пожертву.

На мацу.

Я останній рік - навіть більше - мешкаю в Європі і нічого не приховую.

І ніколи не приховував. До цього мешкав в Анталії, де в вересні 2017 році за 50 000$ купив двокімнатну квартиру, все «під ключ». Ще й з плавальним басейном.

То не мій стиль: обманювати.

То вас хтось все життя обманував.

А я «не при тех делах» на вашому дніпровському жаргоні.

в квартире?

п.с.так Європа аж до Урала

На мацу.

Я останній рік - навіть більше - мешкаю в Європі і нічого не приховую.

І ніколи не приховував. До цього мешкав в Анталії, де в вересні 2017 році за 50 000$ купив двокімнатну квартиру, все «під ключ». Ще й з плавальним басейном.

То не мій стиль: обманювати.

То вас хтось все життя обманював.

А я «не при тех делах» на вашому дніпровському жаргоні. То ви наслухалися дурні від вашого товариша, який під синагогою Дніпра збирає пожертву.На мацу.Я останній рік - навіть більше - мешкаю в Європі і нічого не приховую.І ніколи не приховував. До цього мешкавТо не мій стиль: обманювати.То вас хтось все життя обманював.А я «не при тех делах» на вашому дніпровському жаргоні.

в квартире?

п.с.так Європа аж до Урала в квартире?п.с.так Європа аж до Урала Vadim_

