Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 січ, 2026 16:43
Дюрі-бачі написав:
живе в орендованому житлі:
• Румунія — 5,7%
• Словаччина — 6,9%
• Угорщина — 8,4%
• Польща — 12,9%
• Болгарія — 14,0%
• Італія — 24,1%
• Чехія — 25,3%
• Іспанія — 26,3%
• Португалія — 26,6%
• Бельгія — 29,7%
• Греція — 30,3%
• Нідерланди — 31,2%
• Фінляндія — 31,9%
• Швеція — 35,2%
• Франція — 38,8%
• Данія — 39,1%
• Австрія — 45,5%
• Німеччина — 52,8%
• Швейцарія — 58%
Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.
висновок так собі
-
1
4
Додано: Суб 10 січ, 2026 16:55
Bolt написав: rjkz написав: Hotab написав:Faceless
У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,
А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема
Ха.
Рассказываю.
У меня 13-й.
Отлично работает и держит заряд.
Но примерно с год назад начались проблемы с портом.
Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.
Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.
Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.
Но не совсем.
В результате купил беспроводную зарядку.
Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.
Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.
Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.
И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.
И после этого порт начал работать как новый.
Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.
У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.
Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.
Вы серьезно?
Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.
Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.
Нафига с каждым телефоном зарядка?
Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.
Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.
Планета итак загажена.
Со звуком, может той же зубочисткой попробовать почистить отверстия в корпусе от динамика. У меня однажды застрались, но я тогда стройкой Занимался, пылью забились. Почистил лучше стало. Но это динамик, тот, что громкая связь внизу.
добре що не у вухах колупались
Додано: Суб 10 січ, 2026 17:08
flyman
добре що не у вухах колупались
Буде «сітківка + перепонка»?
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:39
2587715 написав: akurt написав:
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП
Вот тут поддержу товарища из Владивостока.
Это правда.
Как раз в том комплексе, в существование которого он отказался верить, был бассейн. Его несколько лет назад забетонировали, поставили стол для пинг-понга, повесили телек и поставили лофсит.
И это был бассейн внутри здания.
В этом-же зипкоде билдинги, которые имеют открытые бассейны, имеют такой мейнтаненс, что порой это выше, чем аренда аналогичного, но без бассейна.
А вот спортзал юзается по-полной.
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:47
Water написав: 2587715 написав: akurt написав:
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество.
Ви продовжуєте таксувать на газовому корейці в США та взимку замість Єгипту відпочивать на морі в Альпах?
Схоже новий рік ва владівостокє удался, та з вашими дописами в нас цей рік теж буде цікавий.
Спитав знайому, в них нема басейну, але з її слів, будинки з басейнами коштують дорожче. Та на них великий попит.
Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра
Це може проблема ва владівостокє, в USA такої проблеми не існує.
бассейны 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП
Отруєння (передозування) 100 304 Найчастіше — опіоїди, зокрема фентаніл
Падіння 47 026 Особливо серед людей похилого віку
Дорожньо‑транспортні пригоди ~46 000 Третя за поширеністю причина
Інші (утоплення, пожежі, удушення) десятки тисяч Менша частка
Если объективно говорить, то то что Вы описали о бассейнах - это про частные дома в южных штатах.
Если говорить о резиденшал билдингах, то это зависит от локации (ИМХО).
Может в солнечных и жарких штатах это востребовано, но в широте НЙ +\- ими практически не пользуются и они не очень популярны.
Если говорить о Флориде, то там бассейн в почти каждом втором частном доме.
Хотя там относительно недорогая недвига.
В широте НЙ бассейн при частном доме - редкость, хотя ценник на недвигу в среднем в 2-3 раза выше при более высоком уровне доходов и при более состоятельном контингенте.
Додано: Суб 10 січ, 2026 23:20
Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.
Додано: Суб 10 січ, 2026 23:40
