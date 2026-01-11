Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Bolt написав: Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.

2587715 написав: Ви знов плутаєте рекламні буклети з вікнами без світла

Враховуючи, що в нього 3кує в місяць імпотека, він живе, як мінімум на 7- 8 чистими в місяць. Тут на чотирьох за продовження дозволів десь з 5 кує мабуть заплатив.

Враховуючи, що в нього 3кує в місяць імпотека, він живе, як мінімум на 7- 8 чистими в місяць. Тут на чотирьох за продовження дозволів десь з 5 кує мабуть заплатив.

Пи. Си. Думаю для Львова з 10 тис машин достатньо буде, щоб затовкти вшент всі парковки під всіма ТРЦ і тп місцями. Нехай 50 тис народа живе добре, ще 100 тис середньо, а ще 700 тис смокчуть.

В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.

В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.

Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО.

Щось вам 2587715, який каквкає з болот під Магнітогорськом, здається щирим українцем, а хлопець з Івано-Франківська - таким не здається.



Він справді працює в он-лайн режимі на американського роботодавця і ще має в гаражі свого будинка цілу майстерню по роботі з деревиною, фанерою та дошкою.

Що тут дивного? Всі в США працюють або намагаються працювати на двох роботах.

Я навіть знаю одного приятеля, він не в США, який мешкає не у Львові, а неподалік від озера Наварія, так в нього теж не одна робота.

Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.



Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».

Щось вам 2587715, який каквкає з болот під Магнітогорськом, здається щирим українцем, а хлопець з Івано-Франківська - таким не здається.

Він справді працює в он-лайн режимі на американського роботодавця і ще має в гаражі свого будинка цілу майстерню по роботі з деревиною, фанерою та дошкою.

Що тут дивного? Всі в США працюють або намагаються працювати на двох роботах.

Я навіть знаю одного приятеля, він не в США, який мешкає не у Львові, а неподалік від озера Наварія, так в нього теж не одна робота.

Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.

Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».

А ну запитайте те саме в вашого цифрового товариша, що напише тов. лейтенант?

Hotab написав: Vadim_ так не "летает"

Коли раптом припиниш свиннячити горілку (бувають дива, чому ні) у тебе теж будуть гроші і літати, і на клавіатуру зі всіма буквами.





так не "летает"





Коли раптом припиниш свиннячити горілку (бувають дива, чому ні) у тебе теж будуть гроші і літати, і на клавіатуру зі всіма буквами. Коли раптом припиниш свиннячити горілку (бувають дива, чому ні) у тебе теж будуть гроші і літати, і на клавіатуру зі всіма буквами.

будь ласка, цитуйте посилання а не букві а то непонятно хто на ком стоял

Повідомлень: 4461 З нами з: 23.05.14 Подякував: 640 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 січ, 2026 14:50 akurt написав: Bolt написав: В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.

В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.

В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО.

Щось вам 2587715, який каквкає з болот під Магнітогорськом, здається щирим українцем, а хлопець з Івано-Франківська - таким не здається.



Він справді працює в он-лайн режимі на американського роботодавця і ще має в гаражі свого будинка цілу майстерню по роботі з деревиною, фанерою та дошкою.

Що тут дивного? Всі в США працюють або намагаються працювати на двох роботах.

Я навіть знаю одного приятеля, він не в США, який мешкає не у Львові, а неподалік від озера Наварія, так в нього теж не одна робота.

Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.



Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».

А ну запитайте те саме в вашого цифрового товариша, що напише тов. лейтенант? Щось вам 2587715, який каквкає з болот під Магнітогорськом, здається щирим українцем, а хлопець з Івано-Франківська - таким не здається.Він справді працює в он-лайн режимі на американського роботодавця і ще має в гаражі свого будинка цілу майстерню по роботі з деревиною, фанерою та дошкою.Що тут дивного? Всі в США працюють або намагаються працювати на двох роботах.Я навіть знаю одного приятеля, він не в США, який мешкає не у Львові, а неподалік від озера Наварія, так в нього теж не одна робота.Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».А ну запитайте те саме в вашого цифрового товариша, що напише тов. лейтенант?

Мама Ріта, одного цього більше ніж... 😏

каже що в Франеку живе біля аеродрому щр є небезпечно каже що в Франеку живе біля аеродрому щр є небезпечно

Тут в текстах плутанина подій та імен: згадуються відразу три особи:

- один після закінчення новосибірського вищого військово-політичного училища працює звичайним словоблудом, який «чув дзвін, та не знає, де він». Є така професія: молоти всіляку дурню.



- другий - то блогер Володимир, він веде на YouTube дуже цікавий канал про Програму U4U - і не тільки. Рік тому взяв в іпотеку те, що тут часто обговорювалося: купівля будинка. Я його інколи дивлюся. Ось він дійсно жив неподалік аеродрому в Івано-Франківську. Захищаючи своє право/бажання жити і далі в США, у пояснені для Міграційноі служби в США, дуже мудро як один із пунктів, вказав, що в Україну - якщо повертатися - то у небезпечну точку на відстані в 1 км від аеродрому. Там в нього було викладено 10 пунктів і це один щ них. Взагалі зробив дуже мудре пояснення та виграв: його родині право перебування («репароль») продовжили. Саме за те, що пан Bolt виклав його свіже відео, я і подякував пану Bolt. Цікавий матеріал.



- третій - то мій приятель Павло, він мешкав в Бучі, тікав з трьома дітьми під обстрілами вже, виїхав в Анталію, а потім - 15 червня минулого року - в США. Він працював в Києві на досить престижній і цікавій посаді, десь там під Бучею будував власний будинок - не встиг закінчити, будинок частково цілий, дах пошкоджений під час обстрілів. Ось він відкрив - в Філадельфії - на мій подив - офіс хімчистки і розвиває той бізнес. Але «київський» не полишає - досвід же є - по вихідних. Виховує трьох дітей, надсилав мені фото з новорічних дитячих святкувань.



Як бачите, всі легіні працюють.

Тут в текстах плутанина подій та імен: згадуються відразу три особи:

- один після закінчення новосибірського вищого військово-політичного училища працює звичайним словоблудом, який «чув дзвін, та не знає, де він». Є така професія: молоти всіляку дурню.

- другий - то блогер Володимир, він веде на YouTube дуже цікавий канал про Програму U4U - і не тільки. Рік тому взяв в іпотеку те, що тут часто обговорювалося: купівля будинка. Я його інколи дивлюся. Ось він дійсно жив неподалік аеродрому в Івано-Франківську. Захищаючи своє право/бажання жити і далі в США, у пояснені для Міграційноі служби в США, дуже мудро як один із пунктів, вказав, що в Україну - якщо повертатися - то у небезпечну точку на відстані в 1 км від аеродрому. Там в нього було викладено 10 пунктів і це один щ них. Взагалі зробив дуже мудре пояснення та виграв: його родині право перебування («репароль») продовжили. Саме за те, що пан Bolt виклав його свіже відео, я і подякував пану Bolt. Цікавий матеріал.

- третій - то мій приятель Павло, він мешкав в Бучі, тікав з трьома дітьми під обстрілами вже, виїхав в Анталію, а потім - 15 червня минулого року - в США. Він працював в Києві на досить престижній і цікавій посаді, десь там під Бучею будував власний будинок - не встиг закінчити, будинок частково цілий, дах пошкоджений під час обстрілів. Ось він відкрив - в Філадельфії - на мій подив - офіс хімчистки і розвиває той бізнес. Але «київський» не полишає - досвід же є - по вихідних. Виховує трьох дітей, надсилав мені фото з новорічних дитячих святкувань.

Як бачите, всі легіні працюють.

Тільки одні на свої родини та дітей, а інші на «словоблудіє» за командою тов. майора .

Bolt написав: В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.

В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.

Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО. В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО.

Щось вам 2587715, який каквкає з болот під Магнітогорськом, здається щирим українцем, а хлопець з Івано-Франківська - таким не здається.



Він справді працює в он-лайн режимі на американського роботодавця і ще має в гаражі свого будинка цілу майстерню по роботі з деревиною, фанерою та дошкою.

Що тут дивного? Всі в США працюють або намагаються працювати на двох роботах.

Я навіть знаю одного приятеля, він не в США, який мешкає не у Львові, а неподалік від озера Наварія, так в нього теж не одна робота.

Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.



Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».

так в нього теж не одна робота.Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».А ну запитайте те саме в вашого цифрового товариша, що напише тов. лейтенант?

Мама Ріта, одного цього більше ніж... 😏

родичь у Китаї , 120000 баксикив у рік, але треба працювати дуже багато и не руками а головою

Повідомлень: 4461 З нами з: 23.05.14 Подякував: 640 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 січ, 2026 15:27 Саме так. Все вірно.

Наші люди не звикли працювати багато часу на день, а тим більше - на двох або трьох роботах.

В 2000 році - мене сильно здивував мій колишній шеф, який виїхав в США (там вже мешкали його мама та його рідна сестра).

Він в розмові сказав, що його сестра працює відразу на трьох роботах.

Це мене здивувало, а він підтвердив із словами: «Тут всі працюють на двох або трьох роботах».

Друге, що мене здивувало в його розповіді, це те, що в будь-якому віці можна перевчитися на будь-яку нову - зовсім нову - професію. І вчаться, і змінюють професії.

Головне - «знайти себе».

А можливо і більше: «Знайти собі місце там, де від тебе буде більший ефект і де ти зможеш отримати більше грошей».

При чому «більше грошей» за рахунок уміння та здібностей, а не за рахунок того, що тебе в 20 років призначили невідомо як прокурором області (!), в 32 ти отримав пенсію в 1/5 мільйона гривень та втік в Швецію.

Відчуйте різницю.



P.S. Про зарплатню в 120 000$ на рік тому, хто працює головою, а не ногою, не розказуйте пану flyman’y, він дуже не любить такі цифри і тим більше реально значно більші.

Я давно не спілкувався з колишнім колегою по роботі з приводу його племінника, але ще років 3 чи 5 тому наш український хлопчина - його племінник - працював в місті (назву міста в США видалено) в компанії (назву однієї з найбільших компаній світу видалено) на одній з найвищих посад - здається заступник CEO з питань безпеки компанії («Захист інформації»). Думаю, що в нього була - а мабуть і є - доплата втричі - вчетверо більше за вказану вище. akurt

Повідомлень: 11665 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4107 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 січ, 2026 15:46 akurt написав: flyman написав: 2587715 написав: каже що в Франеку живе біля аеродрому щр є небезпечно каже що в Франеку живе біля аеродрому щр є небезпечно

Тут в текстах плутанина подій та імен: згадуються відразу три особи:

- один після закінчення новосибірського вищого військово-політичного училища працює звичайним словоблудом, який «чув дзвін, та не знає, де він». Є така професія: молоти всіляку дурню.



- другий - то блогер Володимир, він веде на YouTube дуже цікавий канал про Програму U4U - і не тільки. Рік тому взяв в іпотеку те, що тут часто обговорювалося: купівля будинка. Я його інколи дивлюся. Ось він дійсно жив неподалік аеродрому в Івано-Франківську. Захищаючи своє право/бажання жити і далі в США, у пояснені для Міграційноі служби в США, дуже мудро як один із пунктів, вказав, що в Україну - якщо повертатися - то у небезпечну точку на відстані в 1 км від аеродрому. Там в нього було викладено 10 пунктів і це один щ них. Взагалі зробив дуже мудре пояснення та виграв: його родині право перебування («репароль») продовжили. Саме за те, що пан Bolt виклав його свіже відео, я і подякував пану Bolt. Цікавий матеріал.



- третій - то мій приятель Павло, він мешкав в Бучі, тікав з трьома дітьми під обстрілами вже, виїхав в Анталію, а потім - 15 червня минулого року - в США. Він працював в Києві на досить престижній і цікавій посаді, десь там під Бучею будував власний будинок - не встиг закінчити, будинок частково цілий, дах пошкоджений під час обстрілів. Ось він відкрив - в Філадельфії - на мій подив - офіс хімчистки і розвиває той бізнес. Але «київський» не полишає - досвід же є - по вихідних. Виховує трьох дітей, надсилав мені фото з новорічних дитячих святкувань.



Як бачите, всі легіні працюють.

Тут в текстах плутанина подій та імен: згадуються відразу три особи:- один після закінчення новосибірського вищого військово-політичного училища працює звичайним словоблудом, який «чув дзвін, та не знає, де він». Є така професія: молоти всіляку дурню.- другий - то блогер Володимир, він веде на YouTube дуже цікавий канал про Програму U4U - і не тільки. Рік тому взяв в іпотеку те, що тут часто обговорювалося: купівля будинка. Я його інколи дивлюся. Ось він дійсно жив неподалік аеродрому в Івано-Франківську. Захищаючи своє право/бажання жити і далі в США, у пояснені для Міграційноі служби в США, дуже мудро як один із пунктів, вказав, що в Україну - якщо повертатися - то у небезпечну точку на відстані в 1 км від аеродрому. Там в нього було викладено 10 пунктів і це один щ них. Взагалі зробив дуже мудре пояснення та виграв: його родині право перебування («репароль») продовжили. Саме за те, що пан Bolt виклав його свіже відео, я і подякував пану Bolt. Цікавий матеріал.- третій - то мій приятель Павло, він мешкав в Бучі, тікав з трьома дітьми під обстрілами вже, виїхав в Анталію, а потім - 15 червня минулого року - в США. Він працював в Києві на досить престижній і цікавій посаді, десь там під Бучею будував власний будинок - не встиг закінчити, будинок частково цілий, дах пошкоджений під час обстрілів. Ось він відкрив - в Філадельфії - на мій подив - офіс хімчистки і розвиває той бізнес. Але «київський» не полишає - досвід же є - по вихідних. Виховує трьох дітей, надсилав мені фото з новорічних дитячих святкувань.Як бачите, всі легіні працюють.Тільки одні на свої родини та дітей, а інші на «словоблудіє» за командою тов. майора .

А потім в кінці він сказав, що за гроші допоможе оформити таке саме подання на репароль. Якби був українцем, то мавчав би в тряпочку, що йому це вдалось і тішився би, як інших, менш спртних соплеменників агенти ІСЕ лапають і депортують. 😏

