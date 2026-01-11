Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Нед 11 січ, 2026 18:18 Bolt написав: А потім в кінці він сказав, що за гроші допоможе оформити таке саме подання на репароль. Якби був українцем, то мавчав би в тряпочку, що йому це вдалось і тішився би, як інших, менш спртних соплеменників агенти ІСЕ лапають і депортують. 😏

Можете мені не вірити, але інтелектуальна робота завжди оплачувалася значно більше, ніж фізична. В практично завжди оплачувалася.

Наслідки/продукт інтелектуальноі роботи часто патентуються, захищаються авторськими правами.

Виконавець такої інтелектуальної роботи має право розпоряджатися своєю роботою так, як він хоче: подарувати, спалити або продати.

Так що це і нормально, і звичайна практика.



Можете мені не вірити, але інтелектуальна робота завжди оплачувалася значно більше, ніж фізична. В практично завжди оплачувалася.

Наслідки/продукт інтелектуальноі роботи часто патентуються, захищаються авторськими правами.

Виконавець такої інтелектуальної роботи має право розпоряджатися своєю роботою так, як він хоче: подарувати, спалити або продати.

Так що це і нормально, і звичайна практика.

Інакше б «мовчали в тряпочку» і Шекспір, і Ньютон, і Форд, і Тесла, і всі композитори, письменники та автори текстів пісень.

Неймовірно приємно, що наші люди хвилюються про кишеню мешканців іншого боку Земноі кулі.

Написане вище правда є турботою про американця, і не тільки, але містить неточну інформацію.

Насправді так:

«9 січня президент Дональд Трамп заявив, що він закликатиме до встановлення річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10 відсотків, яке потенційно може почати діяти пізніше цього місяця, хоча його забезпечення може залежати від Конгресу.



У дописі на Truth Social Трамп заявив, що американців «обдирають» компанії-емітенти кредитних карток, які стягують процентні ставки від 20 до 30 відсотків, і пообіцяв, що його адміністрація покладе цьому край.

«ДОСТУПНІСТЬ! З 20 січня 2026 року я, як президент Сполучених Штатів, закликаю до встановлення річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10%», – заявив президент.»

Наприклад, за умовами Договору на обслуговування кредитних карток в разі, якщо клієнт вчасно не поверне гроші, то банк може нараховувати плату за користування його грошами в сумі до 24% річних.

Трамп зробить так, що буде не більше 10%.

Клієнти банків в США хлопають в долоні своєму президенту!

Я точно не знаю, але відсоткова ставка в українських банках може сягати 50%.

Неймовірно приємно, що наші люди хвилюються про кишеню мешканців іншого боку Земноі кулі.

Написане вище правда є турботою про американця, і не тільки, але містить неточну інформацію.

Насправді так:

«9 січня президент Дональд Трамп заявив, що він закликатиме до встановлення річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10 відсотків, яке потенційно може почати діяти пізніше цього місяця, хоча його забезпечення може залежати від Конгресу.

У дописі на Truth Social Трамп заявив, що американців «обдирають» компанії-емітенти кредитних карток, які стягують процентні ставки від 20 до 30 відсотків, і пообіцяв, що його адміністрація покладе цьому край.

«ДОСТУПНІСТЬ! З 20 січня 2026 року я, як президент Сполучених Штатів, закликаю до встановлення річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10%», – заявив президент.»

Наприклад, за умовами Договору на обслуговування кредитних карток в разі, якщо клієнт вчасно не поверне гроші, то банк може нараховувати плату за користування його грошами в сумі до 24% річних.

Трамп зробить так, що буде не більше 10%.

Клієнти банків в США хлопають в долоні своєму президенту!

Я точно не знаю, але відсоткова ставка в українських банках може сягати 50%.

То хто кому доктор?

Наші люди не звикли працювати багато часу на день, а тим більше - на двох або трьох роботах.

В 2000 році - мене сильно здивував мій колишній шеф, який виїхав в США (там вже мешкали його мама та його рідна сестра).

Він в розмові сказав, що його сестра працює відразу на трьох роботах.

Це мене здивувало, а він підтвердив із словами: «Тут всі працюють на двох або трьох роботах».

Друге, що мене здивувало в його розповіді, це те, що в будь-якому віці можна перевчитися на будь-яку нову - зовсім нову - професію. І вчаться, і змінюють професії.

Головне - «знайти себе».

А можливо і більше: «Знайти собі місце там, де від тебе буде більший ефект і де ти зможеш отримати більше грошей».

При чому «більше грошей» за рахунок уміння та здібностей, а не за рахунок того, що тебе в 20 років призначили невідомо як прокурором області (!), в 32 ти отримав пенсію в 1/5 мільйона гривень та втік в Швецію.

Відчуйте різницю.



P.S. Про зарплатню в 120 000$ на рік тому, хто працює головою, а не ногою, не розказуйте пану flyman’y, він дуже не любить такі цифри і тим більше реально значно більші.

так .





не втричі але бесплатная еда "всё включено", можешь взять с собой , и много мелких плюшек , но не воруй, мзду не бери а он ревизор ...

п.с. банк

Додано: Нед 11 січ, 2026 19:56 країна мрій



Неймовірно приємно, що наші люди хвилюються про кишеню мешканців іншого боку Земноі кулі.

Написане вище правда є турботою про американця, і не тільки, але містить неточну інформацію.

Насправді так:

«9 січня президент Дональд Трамп заявив, що він закликатиме до встановлення річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10 відсотків, яке потенційно може почати діяти пізніше цього місяця, хоча його забезпечення може залежати від Конгресу.



У дописі на Truth Social Трамп заявив, що американців «обдирають» компанії-емітенти кредитних карток, які стягують процентні ставки від 20 до 30 відсотків, і пообіцяв, що його адміністрація покладе цьому край.

«ДОСТУПНІСТЬ! З 20 січня 2026 року я, як президент Сполучених Штатів, закликаю до встановлення річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10%», – заявив президент.»

Наприклад, за умовами Договору на обслуговування кредитних карток в разі, якщо клієнт вчасно не поверне гроші, то банк може нараховувати плату за користування його грошами в сумі до 24% річних.

Трамп зробить так, що буде не більше 10%.

Клієнти банків в США хлопають в долоні своєму президенту!

Я точно не знаю, але відсоткова ставка в українських банках може сягати 50%.

То хто кому доктор? Неймовірно приємно, що наші люди хвилюються про кишеню мешканців іншого боку Земноі кулі.Написане вище правда є турботою про американця, і не тільки, але містить неточну інформацію.Насправді так:«9 січня президент Дональд Трамп заявив, що він закликатиме до встановлення річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10 відсотків, яке потенційно може почати діяти пізніше цього місяця, хоча його забезпечення може залежати від Конгресу.У дописі на Truth Social Трамп заявив, що американців «обдирають» компанії-емітенти кредитних карток, які стягують процентні ставки від 20 до 30 відсотків, і пообіцяв, що його адміністрація покладе цьому край.«ДОСТУПНІСТЬ! З 20 січня 2026 року я, як президент Сполучених Штатів, закликаю до встановлення річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10%», – заявив президент.»Наприклад, за умовами Договору на обслуговування кредитних карток в разі, якщо клієнт вчасно не поверне гроші, то банк може нараховувати плату за користування його грошами в сумі до 24% річних.Трамп зробить так, що буде не більше 10%.Клієнти банків в США хлопають в долоні своєму президенту!Я точно не знаю, але відсоткова ставка в українських банках може сягати 50%.То хто кому доктор?

країна мрій

країна мрій

https://mezha.net/ua/bukvy/fatal-shooting-of-ice-agent-sparks-nationwide-activist-response/

Ви в тій країні ніколи не були. Не перебуваєте, не будете перебувати та те авто Hоnda Pilot ніколи не матимете.

Даремні хвилювання.

Є ближче:

Додано: Нед 11 січ, 2026 20:22 Re: Еміграція, заробітчанство

Питання не в тому що обкрадають, питання в тому чому в Америці де найвищі зарплати в світі беруть кредити під 30%?

30% це процентна ставка в країнах 3-го світу, де уряди друкують по 30% додаткової грошової маси кожного року

Натомість вони поділяться своїми новинками.

За свіжими повідомленнями видання The Epoch Times:



У кількох штатах та сотнях місцевих шкільних округів традиційні структури оплати праці вчителів, що базуються на вислузі років, замінюються моделями оплати за заслуги (!) та результативність (!).



За словами державних чиновників, успіх програми ACE (Accelerating Campus Excellence) Незалежного шкільного округу Далласа, впровадженої у 2016 році та за яку зараховано покращення результатів з математики та читання, спонукав багато округів та державних департаментів освіти переглянути оплату праці вчителів через стагнацію або зниження академічних досягнень та високу плинність кадрів. Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 січ, 2026 20:57, всього редагувалось 1 раз. akurt

Наші люди не звикли працювати багато часу на день, а тим більше - на двох або трьох роботах.

В 2000 році - мене сильно здивував мій колишній шеф, який виїхав в США (там вже мешкали його мама та його рідна сестра).

Він в розмові сказав, що його сестра працює відразу на трьох роботах.

Це мене здивувало, а він підтвердив із словами: «Тут всі працюють на двох або трьох роботах».

Друге, що мене здивувало в його розповіді, це те, що в будь-якому віці можна перевчитися на будь-яку нову - зовсім нову - професію. І вчаться, і змінюють професії.

Головне - «знайти себе».

А можливо і більше: «Знайти собі місце там, де від тебе буде більший ефект і де ти зможеш отримати більше грошей».

При чому «більше грошей» за рахунок уміння та здібностей, а не за рахунок того, що тебе в 20 років призначили невідомо як прокурором області (!), в 32 ти отримав пенсію в 1/5 мільйона гривень та втік в Швецію.

Відчуйте різницю.



P.S. Про зарплатню в 120 000$ на рік тому, хто працює головою, а не ногою, не розказуйте пану flyman’y, він дуже не любить такі цифри і тим більше реально значно більші.

Саме так. Все вірно.

Наші люди не звикли працювати багато часу на день, а тим більше - на двох або трьох роботах.

В 2000 році - мене сильно здивував мій колишній шеф, який виїхав в США (там вже мешкали його мама та його рідна сестра).

Він в розмові сказав, що його сестра працює відразу на трьох роботах.

Це мене здивувало, а він підтвердив із словами: «Тут всі працюють на двох або трьох роботах».

Друге, що мене здивувало в його розповіді, це те, що в будь-якому віці можна перевчитися на будь-яку нову - зовсім нову - професію. І вчаться, і змінюють професії.

Головне - «знайти себе».

А можливо і більше: «Знайти собі місце там, де від тебе буде більший ефект і де ти зможеш отримати більше грошей».

При чому «більше грошей» за рахунок уміння та здібностей, а не за рахунок того, що тебе в 20 років призначили невідомо як прокурором області (!), в 32 ти отримав пенсію в 1/5 мільйона гривень та втік в Швецію.

Відчуйте різницю.

P.S. Про зарплатню в 120 000$ на рік тому, хто працює головою, а не ногою, не розказуйте пану flyman'y, він дуже не любить такі цифри і тим більше реально значно більші.

Я давно не спілкувався з колишнім колегою по роботі з приводу його племінника, але ще років 3 чи 5 тому наш український хлопчина - його племінник - працював в місті (назву міста в США видалено) в компанії (назву однієї з найбільших компаній світу видалено) на одній з найвищих посад - здається заступник CEO з питань безпеки компанії («Захист інформації»). Думаю, що в нього була - а мабуть і є - доплата втричі - вчетверо більше за вказану вище.

ситуация чуть чуть иная, громадянин країни по рождению

