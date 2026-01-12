Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3124312531263127 Додано: Нед 11 січ, 2026 23:31 гуманітарщина 2587715 написав: flyman написав: нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

в STEM ідуть там переважно азіати, можливо ще східноєвропейці, а решта у воукерську гуманітарщину, потім стогнуть про неспаведливість капіталізму в STEM ідуть там переважно азіати, можливо ще східноєвропейці, а решта у воукерську гуманітарщину, потім стогнуть про неспаведливість капіталізму flyman

Повідомлень: 42063 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1624 раз. Подякували: 2872 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 січ, 2026 07:59 flyman написав: 2587715 написав: flyman написав: нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

в STEM ідуть там переважно азіати, можливо ще східноєвропейці, а решта у воукерську гуманітарщину, потім стогнуть про неспаведливість капіталізму в STEM ідуть там переважно азіати, можливо ще східноєвропейці, а решта у воукерську гуманітарщину, потім стогнуть про неспаведливість капіталізму Народовольці, чорний пєрєдєл. Ми вже все це проходили, вони - ні Народовольці, чорний пєрєдєл. Ми вже все це проходили, вони - ні 2587715

Повідомлень: 352 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 січ, 2026 08:06 «Народовольців» проходили ви на своїх болотах.



Так і вилазять вуха російського ФСБ-ника…

Цікаво, навіщо його тримають на Фінансовому форумі України?

Так і тягне сюди із своєї «избЫ» дикунські знання з російських підручників… Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 січ, 2026 08:08, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11670 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4108 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 січ, 2026 08:08 2587715 написав: flyman написав: нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде якщо вє чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум Vadim_

Повідомлень: 4475 З нами з: 23.05.14 Подякував: 639 раз. Подякували: 524 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 січ, 2026 08:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: «Народовольців» проходили ви на своїх болотах. «Народовольців» проходили ви на своїх болотах. Київ — один із найважливіших центрів народовольчого руху після 1881 року

Тут була досить сильна місцева група «Народної волі».

1882 року народовольці вбили у Києві військового прокурора Стрельникова (це був один із найвідоміших актів після царевбивства).



Харків - теж важливий вузол

Народовольці мали тут гуртки, проводили пропаганду серед студентів та робітників, зберігали динаміт та літературу.

Одеса

Була одна з найактивніших південних груп.

В Одесі народовольці готували замахи, мали таємні квартири, друкарню, активно працювали серед інтелігенції та військових.

Інші міста

Народовольчі гуртки та окремі члени фіксувалися в Катеринославі (Дніпро), Миколаєві, Єлисаветграді (Кропивницький) та ін.



Після розгрому центрального Виконавчого комітету у 1881–1883 ​​роках. саме південно-західні (зокрема українські) групи певний час залишалися найактивнішими та намагалися відродити організацію. Київ — один із найважливіших центрів народовольчого руху після 1881 рокуТут була досить сильна місцева група «Народної волі».1882 року народовольці вбили у Києві військового прокурора Стрельникова (це був один із найвідоміших актів після царевбивства).Харків - теж важливий вузолНародовольці мали тут гуртки, проводили пропаганду серед студентів та робітників, зберігали динаміт та літературу.ОдесаБула одна з найактивніших південних груп.В Одесі народовольці готували замахи, мали таємні квартири, друкарню, активно працювали серед інтелігенції та військових.Інші містаНародовольчі гуртки та окремі члени фіксувалися в Катеринославі (Дніпро), Миколаєві, Єлисаветграді (Кропивницький) та ін.Після розгрому центрального Виконавчого комітету у 1881–1883 ​​роках. саме південно-західні (зокрема українські) групи певний час залишалися найактивнішими та намагалися відродити організацію. 2587715

Повідомлень: 352 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 січ, 2026 08:41 Vadim_ написав: 2587715 написав: flyman написав: нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде якщо вє чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум

А ти оце якою мовою написав на укр форумі?метиловою?чи Інсультною? А ти оце якою мовою написав на укр форумі?метиловою?чи Інсультною? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17579 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2560 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3124312531263127 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless